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因低借貸成本和對更多空間的渴望 英國樓價料繼續攀升

理財智慧 19:44 2021/08/20

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提到移民，英國自然成為香港人首選，不過即使不移民，不少香港人都會在英國置業作投資用。據《路透社》報道，因低借貸成本、供應短缺，以及希望有更大的生活空間，本來就已經高昂的樓價，將在未來幾進一步大幅上漲。

【異動股】金蝶一度急升近14% 瑞銀料市場對其雲業務增長反應正面 【見下頁

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《路透社》報道指出，過去一年多，英國人都在家工作，因為防疫措施導致辦公室關閉並限制了旅行。然而正因為在家工作，市民積累了更多的儲蓄，加上有機會要繼續在家工作，意味著人們希望有更大的生活空間，以便將住家改造成適合居住和工作。

抵押貸款經紀商John Charcol的Ray Boulger表示：「人們希望可以有更大的生活環保的需求趨勢，將持續一段時間。」

【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支【見下頁

根據全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）的數據顯示，儘管英國7月份的樓價整體下跌了0.5%，惟年增長率仍然達到10.6%，屬17年來的最高記錄。

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撰文 : 陳楚琨

路透社 樓價 經濟 儲蓄 在家工作 移民 英國

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