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【Twitter】Twitter更新私訊功能　同步向多人分享同一帖文

科技 16:45 2021/08/20

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Twitter更新後將允許用戶透過私訊功能向多人分享同一帖文。(Twitter官方照片)

Twitter在過去幾個月中添加了許多新功能，包括允許用戶報告他們在平台上遇到有關新冠肺炎的錯誤信息及更新其應用程式介面等。該社交平台日前針對其私訊（Direct Message，DM）功能作出幾項更新，並將於未來數星期內向部分用戶先行推出。

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Twitter更新後將允許用戶透過私訊功能向多人分享同一帖文。該平台亦正調整該功能的時間標記，更新後將不再以日期和時間標記每則私訊對話內容，而是採用每天分類形式，幫助用戶整理訊息。Twitter還為用戶增設了「添加反應」（Add Reaction）按鈕方便其回應他人對話 。上述功能將率先在 Twitter的iOS和Web版本推出，惟Android 用戶則只能在稍後期間試用該更新。

    點擊圖片放大

測試個人資料頁面新功能 添加「時事通訊」訂閱按鈕

Twitter將在「個人資料」頁面中新增一個名為「時事通訊」（Newsletters）的訂閱按鈕，目標為幫助於旗下時事通訊平台Twitter Revue創作的用戶吸納更多訂閱者。該訂閱按鈕將會顯示在該創作者的「個人資料」頁面當眼處，任何擁有Revue帳戶的人均可訂閱。

惟Twitter目前未有透露此新訂閱按鈕的推出日期，但表示會功能會率先登陸Android和網頁版。

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責任編輯：陳泳如

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