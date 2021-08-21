【清酒新世界@iM網欄】「淡麗辛口」 越乃寒梅．二

今篇我繼續上星期還未說完關於越乃寒梅的故事，若果第一代藏主是創業的人，第二代是在戰爭中與當地農民的功臣，那今天要說的第三代及第四代就有點不一樣了。

在昭和57年，第三代的石本龍一上任，正是經濟高速增長期的時候，也是清酒大規模生產的時代，因為戰爭都已經結束了，同時是日本人喜歡甜食的時代，漸漸地石本龍一先生就開始推出古酒販賣，據說日本人都很喜歡甜食配搭古酒。不過隨著時代的轉變，石本酒造所釀造的清酒其實都是以能配搭任何食物的理念為主的，所以從古至今卻不會因為時代的蛻變而改變他們的原則。除此以外，石本龍一先生還有許多不同的貢獻，例如他引入了不同的先進機器，譬如當所有人還以人手洗米的時候，他們就已經開始使用自動洗米機，反正能用上機器的地方，在他們的酒藏都有運用！

現時酒藏已經由第四代的石本龍則先生接手，2007年剛好是酒藏成立一百周年，再過幾年就應該是120周年了，不過我認為最辛苦的是第四代，因為除了守業的工作還有就是要進行創新的局面，所以越乃寒梅在2016年推出了新清酒，雖說從創業至今相隔了109年左右的時間才推出，不過石本酒造仍然保留初心，仍然推出不同的「淡麗辛口」風格，可說是非常受歡迎！

雖然有了新的清酒製作方向，但石本酒造還是堅持繼續釀製出淡麗辛口的清酒，現時其實很多酒藏都追求嶄新，但越乃寒梅不同的是，他們仍然在追求那份「堅持」及「堅毅」的極限，這麼多年越乃寒梅的清酒沒有改變，一樣保持最傳統最有歷史的味道，就是因為擁有這樣的態度，才有今時今日在新潟的地位。



石本酒造株式会社

地址：新潟県新潟市江南区北山847-1

電話：025-276-2028

官網：https://koshinokanbai.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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