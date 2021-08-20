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塔利班據報逐家搜索 曾為北約及前政府工作者

環球社會熱點 14:10 2021/08/20

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塔利班於阿富汗重掌政權，但首都喀布爾等地仍然處於混亂。塔利班曾經承諾不會報復，但英國廣播公司（BBC）報道，塔利班近日加緊搜索曾為北約及阿富汗前政府工作的阿富汗人。

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RHIPTO挪威全球分析中心向聯合國提供情報，聯合國引述該情報文件警告指，塔利班正加緊搜索阿富汗國内曾為北約（NATO）部隊與阿富汗前政府工作的人。

聯合國指塔利班正逐家逐戶搜索這批人。RHIPTO小組負責人内勒曼（Christian Nellemann）表示，目前有大量人成為塔利班的目標，塔利班更可能會拘捕他們，甚至審問或懲罰其家屬。

内勒曼警告，如列入黑名單的人都可能處於重大危險，甚至憂慮會出現大規模處決。

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而多國正繼續加緊安排僑民撤離阿富汗，有北約官員周五（20日）表示於過去5日，已安排超過1.8萬人由喀布爾（Kabul）機場撤離，另有約6,000人準備撤離。美國五角大樓稱美國5日內從阿富汗撤離約7,000人，自7月底起撤離約1.2萬人。

但塔利班周二（17日）首次召開記者會，公開表明希望與各界和平共處。塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，塔利班不尋求產生內部或外部敵人，亦不會報復任何曾經幫助對抗塔利班的民眾，所以不會有人上門質問或是秋後算帳。

責任編輯：鄭錦玲

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