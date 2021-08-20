【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi

▲ Uber香港區總經理鍾志霆（左）宣布收購香港的士網約平台HKTaxi。右為HKTaxi聯合創辦人Kay Lui。（受訪者提供圖片）

網約車平台Uber攻港多年，惟業務屢屢碰壁，面對的士業不滿被搶生意，以及政府無意合法化，Uber仍積極尋求不同渠道在港生存。雖然Uber在2019年與的士代理之一天誠汽車集團合作破局，但Uber就無懼失敗，今（20日）宣布收購香港的士網約平台HKTaxi，盼藉此打進的士業。

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Uber於2019年推出Uber Flash，惟當時的士車行天誠汽車臨時退出。但Uber一直未有放棄的士市場，去年更推出Uber Taxi服務。面對的士業界的反對，Uber香港區總經理鍾志霆（Estyn）接受本報訪問時則表示，相信市場仍有很大的發展機會，再加上疫情出現後，解到的士業界的困難，當時就讓司機透過Uber平台接單，毋須只在街頭四周等客，在非繁忙時間仍可穩定接單，的士司機也開始習慣使用科技協助賺取收入，相信的士司機對網約平台的接受程度日益增加。

他透露，使用Uber接單的的士司機數目達四位數，按年增27倍。而在過去12個月，使用Uber Taxi的的士司機數目已有7成增長。

為了持續推動的士業創新，Uber宣布收購有約7萬名註冊司機的香港的士網約平台HKTaxi。HKTaxi聯合創辦人Kay Lui就透露，目前仍是起步階段，雙方的平台暫時將會獨立運行，的士司機依然可以分別在兩個平台上接單。

Estyn則強調，是次合作將不會對使用Uber及HKTaxi應用程式的司機和乘客帶來即時影響，僅希望能夠共同推動網約車在香港普及化，以及增加的士司機賺取收入的機會。

兩人直言，尚有許多合作細節和機制，還需進一步討論，具體合作方式仍在探討中。而目前會先互相學習雙方平台的優勝處，例如無現金支付的技術等。Kay Lui指出：「現時仍有好多功課要做，但我們都希望能盡快有成效，未來或可將兩個平台互通。」Estyn則透露，Uber長期目標是希望能在港設立全面的交通工具平台，提供多元點對點交通選擇。至於現時短期就會先專注與HKTaxi的合作。

記者：曾曉汶