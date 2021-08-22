【宏觀術數@iM網欄】農曆七月7之數循環 日、月、五星主浮沉

上期提及農曆七月有兩個傳統節日，分別為七夕和盂蘭節（中元節）。古人作了有趣的安排，於七月的初七和十四日（華南地區包括廣東及香港均以十四日為正日）兩個7的倍數日，分別配上節日。盂蘭節除卻另有中元節傳統外，和佛教Crossover後，也有目蓮救母於餓鬼道的孝心故事。術數觀點上，七月這個巧合又恰巧與近幾期筆者介紹二十八宿略有微妙共通之處，值得閒聊一下。

常有朋友問及，中國術數既有太極八卦，配以河圖、洛書，又結合「西域」星占黃道十二宮，說實在體系已相當完備，為何在不少重要星占或卜算上，仍特別重視二十八宿的使用？就如七政四餘，重要的命度是以二十宿來定位的，而六壬數中出行任職等地分占算，也重視星宿分野。

問題說來可能話長，日謙嘗試簡單略述。術數會以「象、理、數」去類象天地萬事萬物，象並以之作徵驗和預測。象和理較多談及，今期談一下術數的數，當中可包括：

易數為二進數

易經以陰陽變化為基礎，萊布尼茲認為易經中的卦象與二進制算術密不可分。易有太極，始生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，以至六十四卦相信易友們都以熟能詳。

五行 + 陰陽 是為天干

五行遇上陰陽，無一元素各分陰陽便成十天干，亦代表十進制。

十二地支（黃道 12 星座）

陰陽五行結合黃道十二星宮，便成十二地支（生肖），再演變成六十甲子（10天干x12地支）。

簡單而言，上述已包含1、2、3、5、8等衍生下去。有趣的是在10以內的幾個理數，和斐波那契數列也是相通的，如果相信天地有共通的數理，其實也就並不奇怪了。

當中又缺乏了些甚麼呢？ 在1至10以內的質數，便是缺了7 這個數字。

而二十八宿早見於《淮南子、天文訓》及《史記》，及後考古發現於春秋戰國時期曾候乙墓內漆箱已繪有完整的二十八宿及北斗七星等圖。古人是把二十八宿分成東方青（蒼）龍七宿，南方朱雀七宿，西方白虎七宿和北方玄武七宿，也就是用了七數來作分類，分野夜空繁星。

▲ 農曆七月7之數循環 日、月、五星主浮沉

觀看附圖二十八宿屬性便可看到，雖然每星宿星宮和星曜數目不同，每一方位均分配七個星宿，每個方位內的星宿也各配以屬性，對應五星和日、月。事實上星占所用五行和五星是相同的。

而在古代中國，二十八宿除了用於星占、分野和占算以外，也曾用於記日，由此也發展用於擇吉（（選擇）。例如在睡地虎秦簡的考古發掘中出土的《日書》便有不少這方面的資料。如當中《取妻出女篇》便是值不同宿日嫁聚的宜忌：『直牽牛，須女出女，父母有咎。』（即上期談的牛、女二宿）或『直參以出女，室必盡。』（參宿）等。

▲ 農曆七月7之數循環 日、月、五星主浮沉

五星加上日和月合稱「七政」，正是中國天星學七政四餘名稱由來（加上四個餘氣：計都、羅睺、紫氣和水孛）。事實上，七的循環除了在日本的星期曆法使用外，在西方神祕學，及聖經內容都舉足輕重，從創世到關於未來的預言均有涉獵。而藏傳佛教及瑜伽修煉也是依三脈七輪為主線的。七數系統於中國玄學的使用，稍後再作更詳盡的介紹分析。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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