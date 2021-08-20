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【呷哺呷哺】創辦人回歸2個月重整 放棄子品牌並關200門店 股價曾挫5%

股市 13:59 2021/08/20

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內地火鍋股呷哺呷哺 （00520） 經歷高層人事變動後，重整營運方針。呷哺呷哺創辦人賀光啟重任行政總裁兩個月，宣布部分門店選址嚴重錯誤，導致虧損，決定關閉200間虧損門店「止蝕」，放棄其中一個品牌，今年亦不會再拓展門市。呷哺呷哺日內低見5.81元，跌逾5%，最新報6.03元，跌1.7%。

賀光啟接受內媒《北京商報》專訪提到，呷哺呷哺在2019年推出的「in xiabuxiabu」品牌因定位不清晰而持續虧損，門店選址存在嚴重錯誤，決定放棄品牌並關閉200間門市，陸續全面退出市場。取而代之的是新火鍋品牌暫名「呷哺X」，定位為面對中端消費市場，客單價定在人均90元（人民幣，下同）左右。計劃明年正式面向市場。

主品牌呷哺呷哺則會繼續向二、三線下沉市場持續擴張，新一代門市仍以「一人鍋」和「吧檯」為主。外賣、茶飲、呷煮呷燙將成為新增長點。至於被指持續加價，賀光啟表示會繼續走大眾消費路線，客單價保持在60元內。

賀光啟直言「近幾年呷哺呷哺走了不少彎路，包括選址、管理、定位等違背了呷哺呷哺作為大眾消費為主的餐飲品牌的定位。」除了營運方針變動，還將會在人員架構、優化餐廳模型、員工薪酬激勵等方面推出新舉措。另外，呷哺呷哺和旗下另一熱門品牌「湊湊」在產品研發、供應鏈、會員服務等方面進行融合打通。

相關文章：【人事震盪】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務　趙怡：公司未充分披露實情（第二版）

記者：林淑如

港股 呷哺呷哺（00520） 餐飲 火鍋

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