  • 32°C
香港時間 : 2021820日 (五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品牌有段故】80後建本地初創品牌　HKTaxi如何從的士App混戰中生存下來（多圖）

商業 14:01 2021/08/20

分享：

HKTaxi成功的秘訣在於，準確地提供實時地圖及行車路線的資訊，清晰地顯示訂單狀況並及時發送通知。（資料圖片）

作為香港最多人使用的Call的士應用程式，2013年7月起成立的HKTaxi下載量已超過200萬人次，更擁有逾70,000名司機會員。HKTaxi成功的秘訣在於，準確地提供實時地圖及行車路線的資訊，清晰地顯示訂單狀況並及時發送通知。

【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi

HKTaxi的創辦人是兩個80後年輕人，彼此是拔萃男書院中學的同學。兩人都喜愛資訊科技及運用社交媒體，他們想到把傳統經濟與創新科技結合，可以為傳統電召的士服務升級，於是便萌起創業的念頭。他們一個負責IT，一個負責品牌推廣及營運，希望以小本經營闖出成功路。公司成立不久後，他們花費4,000多元租了一個約百多呎小劏房做辦公室，從此開始了本地初創企業的旅途。

堅持香港品牌　拒滴滴出行收購

2018年，香港開始了一輪的士App電子支付搶客熱潮，多個電子支付App先後搶攻的士市場吸引乘客和司機。面對中資港資品牌的搶攻，的士App市場在近年已接近飽和，經歷幾年的洗禮後，預約的士的應用程式現以本地品牌為主。消委會於2018年的調查中，指「HK Taxi」的約車成功率最高，整體達98.4%。

HKTaxi的成功亦吸引了外來資金的目光，創辦人之一Kay Lui曾透露，當年騰訊有份投資的滴滴出行曾經提出洽購，「價錢好吸引，但最後決定不賣，我想由香港人服務香港人。」

引入新型混能的士　為資源保育出一分力

為了支持環保，HKTaxi引入了新型混能的士的選項，希望減少香交通工具對非再生能源的依賴及消耗。此外，HKTaxi透過系統配對最近距離的士接載客人，減少乘客的等候時間之餘，亦盡量免卻司機在道路上兜客時消耗不必要的汽油和電力。

Kay Lui表示，自 2013 年創立以來，公司其中一個目標就是透過科技為用户節省資源。現時本地大約七萬名註冊司機使用 HKTaxi。HKTaxi更在App內加入混能的士選項，希望在資源保育上出一分力。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　

【本土情懷】由金融界轉戰賣奶茶　馮志堅盼港式奶茶帶到全世界（多圖有片）

責任編輯：李智美

相關文章

【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
2021/08/18
【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
2021/08/18
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　
今日
【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　
【本土情懷】由金融界轉戰賣奶茶　馮志堅盼港式奶茶帶到全世界（多圖有片）
今日
【本土情懷】由金融界轉戰賣奶茶　馮志堅盼港式奶茶帶到全世界（多圖有片）

你可能感興趣

【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
20:06 2021/08/18
【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
20:54 2021/08/18
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　
今日 11:00
【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　
交通 的士 創業 電子支付 創新科技及應用

下一篇文章

【阿富汗】美國大型社交平台鎖阿富汗公民帳號　防止塔利班秋後算帳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

報告：蘋果產品鐫刻服務　香港禁逾500個敏感字眼　僅次於中國
報告：蘋果產品鐫刻服務　香港禁逾500個敏感字眼　僅次於中國
【山寨貨】半導體都有山寨？　日企調查：部分從舊電器拆出當新品
【山寨貨】半導體都有山寨？　日企調查：部分從舊電器拆出當新品
【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問
【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元　反請入侵黑客做首席安全顧問
【迪士尼樂園】美國迪士尼永久終止「FastPass」服務　改推應用程式「Disney Genie」
【迪士尼樂園】美國迪士尼永久終止「FastPass」服務　改推應用程式「Disney Genie」
【電腦節2021】香港電腦通訊節2021即將開幕　特設「健康與運動科技館」
【電腦節2021】香港電腦通訊節2021即將開幕　特設「健康與運動科技館」
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率