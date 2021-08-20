【品牌有段故】80後建本地初創品牌　HKTaxi如何從的士App混戰中生存下來

▲ HKTaxi成功的秘訣在於，準確地提供實時地圖及行車路線的資訊，清晰地顯示訂單狀況並及時發送通知。（資料圖片）

作為香港最多人使用的Call的士應用程式，2013年7月起成立的HKTaxi下載量已超過 120 萬人次，更擁有逾 45,000名司機會員。HKTaxi成功的秘訣在於，準確地提供實時地圖及行車路線的資訊，清晰地顯示訂單狀況並及時發送通知。

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HKTaxi的創辦人是兩個80後年輕人，彼此是拔萃男書院中學的同學。兩人都喜愛資訊科技及運用社交媒體，他們想到把傳統經濟與創新科技結合，可以為傳統電召的士服務升級，於是便萌起創業的念頭。他們一個負責IT，一個負責品牌推廣及營運，希望以小本經營闖出成功路。公司成立不久後，他們花費4,000多元租了一個約百多呎小劏房做辦公室，從此開始了本地初創企業的旅途。

堅持香港品牌 拒滴滴出行收購

2018年，香港開始了一輪的士App電子支付搶客熱潮，多個電子支付App先後搶攻的士市場吸引乘客和司機。面對中資港資品牌的搶攻，的士App市場在近年已接近飽和，經歷幾年的洗禮後，預約的士的應用程式現以本地品牌為主。消委會於2018年的調查中，指「HK Taxi」的約車成功率最高，整體達98.4%。

HKTaxi的成功亦吸引了外來資金的目光，創辦人之一Kay Lui曾透露，當年騰訊有份投資的滴滴出行曾經提出洽購，「價錢好吸引，但最後決定不賣，我想由香港人服務香港人。」

引入新型混能的士 為資源保育出一分力

為了支持環保，HKTaxi引入了新型混能的士的選項，希望減少香交通工具對非再生能源的依賴及消耗。此外，HKTaxi透過系統配對最近距離的士接載客人，減少乘客的等候時間之餘，亦盡量免卻司機在道路上兜客時消耗不必要的汽油和電力。

Kay Lui表示，自 2013 年創立以來，公司其中一個目標就是透過科技為用户節省資源。現時本地已有超過 45,000 名司機註冊使用 HKTaxi，至今已經完成超過5,000萬次車程。HKTaxi更在App內加入混能的士選項，希望在資源保育上出一分力。

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責任編輯：李智美