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【監管跌市】市監總局價競局約談酒企　白酒A股急挫、貴州茅台跌逾5%

股市 13:50 2021/08/20

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市監總局價競局約談酒企　白酒A股急挫

內媒引述消息指，市場監督管理總局價監競爭局發布《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》，於周五（20日）與酒企負責人展開座談會。據指，會議內容並不是打壓白酒企業，是針對資本炒作白酒的問題進行探討。

A股受壓，貴州茅台（滬：600519）愈跌愈有，現跌5.5%，報1531.01元人民幣，五糧液（深：000858）跌7%，報207元人民幣，山西汾酒（滬：600809）跌9%，報272元人民幣。

中國資本市場蒸發逾7萬億人幣，全年白做？，看【下一頁】

報道引述多家頭部酒企人士表示，公司收到了該會議的通知。有酒企人士表示，目前座談調研是徵集看法，主要針對的是資本圍獵醬酒，及茅台酒價高漲如何控制的問題，又指資本無序炒作和投資肯定是要退潮的，客觀上會短期引起一些回落，但是這對白酒健康發展是好事，對現有的名優酒公司長期也是好事。

有分指，白酒是充分市場競爭的開放行業，並不是國家控價的煙草行業、石油行業和國家帶量採購的醫藥行業。國家有關部門開會是一種提示警醒的作用，是指導性性效力，而不是指令性和強制性效力

據公開信息顯示，2011年9月、2017年1月，國家發改委價監局曾先後兩次召開白酒價格座談會。兩次會議的核心內容為，要求行業協會及白酒骨幹企業要起到維護白酒市場價格的作用，維護市場價格秩序，營造公平的競爭環境。

相關文章：【監管跌市】官媒：互聯網監管難免「陣痛」　更多是機遇　反壟斷是「試金石」

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

傳統經濟股 A股 五糧液（深：000858） 貴州茅台（滬：600519）

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