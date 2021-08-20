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【新冠疫苗】英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫

環球社會熱點 13:43 2021/08/20

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新冠肺炎Delta變種病毒（即印度變種）肆虐全球，多國陸續出現已接種疫苗人士感染。英國有研究發現，完成接種輝瑞及阿斯利康後3個月內，對抗Delta變種的效用會大減。研究人員指出，接種完成仍存在傳染風險意味難以達成群體免疫。

【新冠疫苗】世衛譴責富國打第三劑 籲先讓更多人接種 【下一頁】

牛津大學的研究發現，完成接種輝瑞及阿斯利康兩個月後，預防感染的有效率分別下降至85及68%。完成接種的90日後，預防感染的有效率更下降至75及61%。疫苗有效率下跌在35歲或以上族群更為明顯。

負責研究的牛津大學醫療數據教授沃克（Sarah Walker）指出，雖然疫苗的保護力會被Delta變種削減，但保護力及預防重症的效用仍然十分強。雖然難以估計保護力會隨時間下跌的幅度，研究推算完成接種後，保護力可維持最少4至5個月。研究亦發現，當完成接種後仍然確診的病人中，體內病毒載量十分大機會與未打疫苗人士類近。

【新冠疫苗】60歲或以上以色列人打加強劑 有效率86% 【下一頁】

研究共同作者普韋爾斯（Koen Pouwels）指出，完成疫苗表種的確診者的病毒載量數量明顯，預示群體免疫可能非常難達成，即疫苗仍然是保護重症出現的最佳方法，但無助更好地降低傳染風險。另外，普韋爾斯亦稱輝瑞疫苗保護力跌幅明顯，阿斯利康則相對更穩定保護接種者。

責任編輯：吳漢培

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