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恒指季檢收市後公布　幾隻股份值得留意

股市 13:30 2021/08/20

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恒指季檢結果今日港股收市後公布，市場除關注哪些股份有機會染藍，哪些股份能否獲納入綜合指數並於下月3日納入可供北水購買的港股通範圍也受關注。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為，有幾隻股份值得留意，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：港股急跌逾700點跌穿上月低位24748點　下跌空間仲有幾多？

【你可能有興趣：「中國巴菲特」段永平續買騰訊　對騰訊股價有何啟示？

***

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08：10 - 「中國巴菲特」續買騰訊　利騰訊股價？

10：15 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景

12：17 - 股票分析：嗶哩嗶哩 （09626） 業績解讀及股價前景

14：49 - 恒指季檢股票尋寶　哪些股份有機會染藍？

17：10 - 龍頭內需消費股料有機會染藍：農夫山泉 （09633） 、李寧 （02331） 、潤啤 （00291）

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21：31 - 股票分析：中電信 （00728） vs聯通 （00762） vs中移動 （00941）

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27：59 - 股票分析：萬洲國際 （00288） 股價前景

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39：28 - 股票分析：FI二南方恒指 （07500）

41：15 - 股票分析：南方恒生科指 （03033）

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50：45 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景

52：38 - 港股開市後市況速報

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欄名 : 3分鐘睇股

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