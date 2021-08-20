恒指季檢收市後公布　幾隻股份值得留意

恒指季檢結果今日港股收市後公布，市場除關注哪些股份有機會染藍，哪些股份能否獲納入綜合指數並於下月3日納入可供北水購買的港股通範圍也受關注。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為，有幾隻股份值得留意，立即點擊收看／收聽。

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04：26 - 港股後市分析 恒指或下試24748點

08：10 - 「中國巴菲特」續買騰訊 利騰訊股價？

10：15 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景

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14：49 - 恒指季檢股票尋寶 哪些股份有機會染藍？

17：10 - 龍頭內需消費股料有機會染藍：農夫山泉 （09633） 、李寧 （02331） 、潤啤 （00291）

18：21 - 股票分析：聯通 （00762） 首派中期息＋分柝業務A股上市

21：31 - 股票分析：中電信 （00728） vs聯通 （00762） vs中移動 （00941）

22：40 - 港股開市前表現速報

24： 54 - ET個股推介：友邦 （01299）

26：18 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景

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31：51 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景

33：06 - 股票分析：潤啤 （00291） 股價前景

35：10 - 股票分析：碧桂園服務 （06098） 股價前景

36：31 - 股票分析：工行 （01398） 股價前景

37：41 - 股票分析：南方太陽能 （03134） vs GX中國潔能 （02809） 點揀

39：28 - 股票分析：FI二南方恒指 （07500）

41：15 - 股票分析：南方恒生科指 （03033）

42：38 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景

44：25 - 恒指有機會下試二萬三嗎？

46：38 - 股票分析：永達汽車 （03669） 股價前景

48：00 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景

49：18 - 股票分析：金蝶 （00268） vs金山軟件 （03888）

50：45 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景

52：38 - 港股開市後市況速報

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