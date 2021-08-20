【東亞23】東亞績優兼加派息逆市漲逾4%　滙證籲買「最差情況已過」

▲ 東亞績優兼加派息逆市漲4% 滙證籲買「最差情況已過」

東亞銀行 （00023） 昨日放榜，減值損失大減而且東亞中國扭虧，推升中期純利按年大升7成，兼加派中期息1.2倍，而且出售東亞人壽的交易預計短期內完成，部分收益將回饋股東，帶挈股價逆市上揚超過4%。東亞績後至少獲2券商唱好，滙證更上調其評級至「買入」。

東亞銀行今日股價一直造好，未受大市氣氛影響，午後升幅再擴大，全日升4.2%，收報13.28元，成交9045萬元。

東亞李民橋：東亞人壽交易收益部分回饋股東｜詳見【下一頁】

滙證績後隨即上調東亞的投資評級至「買入」，形容最差情況似乎已經過去，而且已經出現轉捩點，相信業績對東亞股價正面。

滙證指出，由業績可見東亞業務已經開始轉勢，包括資產質素較去年下半年回落、中國內地貸款回復增長，而且淨息差較去年下半年擴闊，反映東亞業務正走出谷底。

東亞半年多賺74%、中期息增1.2倍至0.35元 半年內員工減逾300人｜詳見【下一頁】

滙證預期，隨著東亞的貸款增長回升，淨息差表現相信會有進一步改善，並預期在完成東亞人壽出售的交易後，在明年下半年有機會派發特別股息。因此，將其評級由「持有」上調至「買入」，但考慮到其營運開支加大，將其目標價由17.2元削至16.8元。

另一券商富瑞指，東亞中期純利大幅跑贏市場預期，而東亞中國扭虧更是業績一大亮點，相信可以帶動股價短期內會在板塊跑出，但長遠而言業務仍然面對一定挑戰性，維持評級「持有」及目標價16.9元。

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編輯：趙穎妍