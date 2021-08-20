忍痛抛愛兒過鐵絲網 阿富汗父母向外國兵託孤

▲ 有部分阿富汗父母倍感絕望，忍痛將愛兒抛過鐵絲網求外國兵帶走。

塔利班於阿富汗重掌政權，英美等國加快行動撤僑。不少阿富汗民眾湧往機場希望逃離阿富汗，但遭駐守的塔利班阻攔。有部分阿富汗父母倍感絕望，忍痛將愛兒抛過鐵絲網，請求鐵絲網另一面的英美士兵將她們的愛兒帶離阿富汗。

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雖然阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場由美軍控制，但塔利班卻派人駐守於機場各個入口。即使塔利班同意於機場設立安全通道讓阿富汗人及僑民離開，外媒指塔利班仍多次阻攔阿富汗平民進入機場。

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英媒引述一名英國軍人指，他目睹有部分阿富汗父母試圖進入機場，卻遭到塔利班毆打。他表示這些絕望的父母哭喊「救救我的孩子！」（Save my baby!）

這名軍人指，這些父母把孩子抛過鐵絲網，但有部分孩子未能越過鐵絲網受困。而這名軍人與他的同袍，到了晚上都忍不住哭泣。

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機場另一邊也有發生同類情況，有當地民眾向美國士兵託孤，希望他們能帶年幼的孩子離開。

但英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）表示，他們不會單獨送走無成年人陪同的小孩子，如果小孩子遭英方帶走，他們的家人都能夠一同離開。

責任編輯：鄭錦玲