【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍　豪派中期連特別股息34.4元、長和收息多少？

▲ 【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍 豪派中期連特別股息34.4元、

受惠運費上升，東方海外 （00316） 上半年勁賺28.1億美元，按年升26.5倍，錄得歷來最佳的半年度業績。東方海外每股基本盈利442.4仙，派中期息1.76美元和特別息2.65美元，合共每股股息4.41美元（約34.398港元），去年同期僅派0.0489美仙。以每手500股計，東方海外每手股東收息17,199元。

東方海外午後曾升逾半成，高見185元，但現升幅收窄至1%，最新報176.8元，成交3.67億元。

東方海外目前最大股東為中遠海控 （01919） ，持有75%或4.69億股，公司將收息161億元。

東方海外創辦人董建華家族於2018年悉售持股，長和 （00001） 當年入股3123萬股或4.99%，確保東方海外維持上市地位。由於長和持股不足5%，毋須申報倉位變化，外間難掌握長和最新持股。

今年4月長和據報以110元配售775萬股，套現8.53億元。若長和3年來僅在4月減持，長和在此輪仍有望收息8億元。

長和4月據報折讓12%配售東方海外股份，可見【下一頁】

料明年初前景仍然明朗

東方海外指，今年餘下時間和2022年，新船下水產生的供應力增長相對較少。截至目前為止， 對今年餘下時間和明年初的前景依然十分明朗。

期內，收入上升逾1倍至69.9億美元，主要由貨櫃運輸及物流收入帶動；貨櫃運輸及物流業務除稅前溢利升26.7倍至28.2億元。東方海外上半年總體的貨運量增加 19%，每個標準箱平均收益增長74%。

亞歐航線表現出色

東方海外指，亞洲╱歐洲航線的表現極為出色，貨運量增加 20%，收益提高183%，每個標準箱平均收益增長 137%。公司指，期內歐洲幾個重要港口嚴重擁堵，船隻的船期嚴重延誤。3 月份發生的蘇伊士運河事件導致供應鏈嚴重中斷，滿載的集裝箱運往歐洲及其後空箱運回亞洲的速度亦因此減緩。

另外，太平洋航線的貨運量增加17%，收益則提高了 88%。 每個標準箱平均收益增長 61%，主要由於美國經濟表現比預期好，且恢復亦較預期更快。大西洋航線收益及每個標準箱平均收益同樣增長 36%。

東方海外國際於今年訂購的12艘運力達2.3萬個標準箱的貨櫃輪預期將自2023年開始交付。

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編輯：吳敏芳