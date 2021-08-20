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今日推介港鐵｜中軟、港交所、潤電、華潤燃氣、耐世特最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/20

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恒生指數中午收報24739點，跌576點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港鐵 （00066） ，另亦會分析中軟 （00354） 、港交所 （00388） 、潤電 （00836） 、華潤燃氣 （01193） 、耐世特 （01316） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 港鐵公司（00066） 中國軟件國際（00354） 香港交易所（00388） 華潤電力（00836） 華潤燃氣（01193） 耐世特（01316） 石鏡泉

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