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【業績】華潤電力半年純利升近13%　加派中期息逾一成、股價升逾9%

股市 16:17 2021/08/20

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【業績】華潤電力中期純利升近13%　加派中期息逾一成

華潤電力 （00836） 公布中期業績，上半年淨利潤按年升近12.7%至51.05億元，核心利潤按年升幅更達19.1%。潤電同時宣派，每股0.25元的中期股息，較去年同期加派11.1%。期內，可再生能源業務淨利潤貢獻佔比約84.9%。華潤電力績後股價造好，全日升9.3%，收報16.28元，成交額9.33億元。

期內，潤電營業額按年升35.4%至422.4億元，若撇除匯兌損失、資產減值損失等非現金或非經常性損益影響，則上半年核心利潤按年升19.1%至52.77億元。

可再生能源業務貢獻淨利潤（不包括非現金匯兌損益）44.65億元，按年升68.8%，火電業務淨利潤貢獻（不包括非現金匯兌損益）7.97億元，按年則減少51.4%。可再生能源業務淨利潤貢獻佔比約84.9%。

集團計劃未來5年，新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%。

集團又目標，今年新增風電和光伏項目併網容量2,510兆瓦，其中上半年已併網風電和光伏項目918兆瓦，未來會繼續推動可再生能源裝機容量迅速上升。

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編輯：趙穎妍

港股 業績公布 電力 派息 純利 華潤電力（00836）
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