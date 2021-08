【收緊檢疫】歐洲商會去信特首　憂香港防疫變「無限期自困」

香港疫情平穩多時,但因應多地爆發Delta變種新冠病毒疫情,港府近期收緊入境防疫要求,也宣布香港、新加坡旅遊氣泡終極告吹。外電引述香港歐洲商務協會向行政長官林鄭月娥發信,形容香港放寬入境檢疫不久隨即收緊是「重大挫敗」,並認為香港應盡早而非推遲開放。

香港歐洲商務協會主席 Frederik Gollob在信中寫道,香港現行防做法超乎比例,無法理解外界對「新常態」的看法,即疫苗可降低重症、死亡機率,社會可與病毒共存。Gollob在信中指

香港新隔離檢疫機制會令國際社會疑問,當世界正向前邁進,港府是否希望將香港從其餘世界「無限期隔絕」。

國際社會憂慮正在升溫,香港做法將威脅香港維持國際商業中心地位。

(this new quarantine regime could lead many

in the international community to question if they want to remain indefinitely trapped in Hong Kong when the rest of the world is moving on.

This concern amongst the international business community could pose, undoubtedly, a growing threat to Hong Kong’s status as an international business center.)