【監管風暴】市傳白酒企業被市監局約談 白酒A股即重挫

市場人心惶惶，投資者聞「管」色變！周五（20日）市傳由國家市監總局組織了「白酒市場秩序監管座談會」，結果消息一出，A股上市的白酒股即重挫，貴州茅台（滬：600519）失守1,600元（人民幣，下同），中午收報1,552.24元，下跌4.2%。五糧液（深：000858）中午挫5.6%，瀘州老窖（滬：000568）跌5.8%。

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業內人士估計，國慶中秋將至，該座談會是市監局為預防白酒漲價的常規動作，由各白酒公司的市場部門人士參加。亦有人表示，跟嚴管白酒價格應該沒有直接關係，主要是秩序問題。

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中信建投指出，除了局部疫情嚴重的區域，經銷商對中秋旺季持樂觀態度，當前銷售渠道庫存偏低，批價表現堅挺，其中茅台需求緊俏，渠道基本無庫存，五糧液的庫存維持半個月左右。

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記者：林衛