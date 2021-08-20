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【監管風暴】市傳白酒企業被市監局約談 白酒A股即重挫

股樓投資 12:35 2021/08/20

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市場人心惶惶，投資者聞「管」色變！周五（20日）市傳由國家市監總局組織了「白酒市場秩序監管座談會」，結果消息一出，A股上市的白酒股即重挫，貴州茅台（滬：600519）失守1,600元（人民幣，下同），中午收報1,552.24元，下跌4.2%。五糧液（深：000858）中午挫5.6%，瀘州老窖（滬：000568）跌5.8%。

【名人入市】耀才證券葉茂林連番入市　逾2億買豪宅皇第，請按【見下頁

業內人士估計，國慶中秋將至，該座談會是市監局為預防白酒漲價的常規動作，由各白酒公司的市場部門人士參加。亦有人表示，跟嚴管白酒價格應該沒有直接關係，主要是秩序問題。

【延伸閱讀】滙豐00005：滙豐績後大行評級和目標價一覽，請按【見下頁

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中信建投指出，除了局部疫情嚴重的區域，經銷商對中秋旺季持樂觀態度，當前銷售渠道庫存偏低，批價表現堅挺，其中茅台需求緊俏，渠道基本無庫存，五糧液的庫存維持半個月左右。

【同場加映】孫子市法：中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

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記者：林衛

板塊 瀘州老窖（深：000568） 五糧液（深：000858） 貴州茅台（滬：600519） A股

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