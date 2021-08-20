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【阿富汗】美國大型社交平台鎖阿富汗公民帳號　防止塔利班秋後算帳

商業 13:15 2021/08/20

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Facebook宣布將鎖定阿富汗公民的帳戶，以保護這些用戶的人身安全，Twitter和LinkedIn亦相繼表示採取同樣做法。（法新社資料圖片）

繼刪除塔利班及其有關帳戶後，Facebook宣布接下來將鎖定阿富汗公民的帳戶，以保護這些用戶的人身安全，Twitter和LinkedIn亦相繼表示採取同樣做法。

【電腦節2021】香港電腦通訊節2021即將開幕　特設「健康與運動科技館」

路透社報導，Facebook暫時取消了人們觀看或搜尋阿富汗帳戶的好友，並推出「一鍵式工具」讓阿富汗的使用者鎖定他們的帳戶，那些不是Facebook好友的人將無法查看他們的貼文或分享個人資料及照片。

Twitter則表示，正在與民間合作夥伴聯繫，為阿富汗的團體提供支援，並和互聯網檔案館合作，加快直接刪除存檔發文的請求。Twitter也會主動觀察與政府組織有關的帳號，可能會暫時鎖定一些帳號，直到使用者能提供更多身份信息。

LinkedIn稱，已暫時隱藏了阿富汗用戶的人員連結，其他使用者將無法看到他們的帳戶。

人權組織表示，擔心塔利班利用在線平台追蹤阿富汗人民的數碼足跡或社交連結。國際特赦組織本周表示，數千名阿富汗公民，包括學者、記者和人權捍衛者，恐怕會面臨塔利班報復的嚴重風險。

【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶　「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）　

【本土情懷】由金融界轉戰賣奶茶　馮志堅盼港式奶茶帶到全世界（多圖有片）

責任編輯：李智美

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