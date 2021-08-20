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【A股布局】恒瑞醫藥盈利增速創18年新低 業績不濟受累國策

股樓投資 12:57 2021/08/20

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曾被喻為「藥股茅台」的恒瑞醫藥（滬：600276）從神枱跌下，股價由最高的116.87元（人民幣，下同），累計下挫58.5%，周五（20日）更因業績差過預期，中午股價跌停板，報48.46元。

【監管風暴】市傳白酒企業被市監局約談 白酒A股即重挫，請按【見下頁

恒瑞醫藥主營藥品研發、生產和銷售，產品涵蓋抗腫瘤藥、手術麻醉類用藥、特殊輸液、造影劑、心血管藥等領域。資料顯示，恒瑞上半年收入132.98億元，按年上升17.6%，實現淨利26.68億元，僅增長0.2%，創18年來最差增速。公司解釋，盈利增速大幅下滑，因近年處方藥銷售受疫情影響，同時藥品集中帶量採購的常態化、制度化也一定程度對銷售業績造成壓力。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股，請按【見下頁

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據內地報道，公司自2000年上市以來，僅2002年和2003年中期盈利出現負增長，之後便一跌高歌猛進，故今年中期盈利增速創下2003年以來的最差紀錄。中金表示，因仿製藥受集採影響持續承壓及核心產品銷售走低，公司上半年業績不及預期，下調公司盈利預測及目標價，目標價調低33.3%至80元。

【同場加映】孫子市法：中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

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記者：林衛

目標價 銷售 恒瑞醫藥（滬：600276） A股

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