【監管跌市】官媒：互聯網監管難免「陣痛」　更多是機遇　反壟斷是「試金石」

▲ 官媒：互聯網監管難免「陣痛」 更多是機遇 反壟斷是「試金石」

官媒中國經濟日報發文指，今年以來科技互聯網領域部門密集出台一系列新監管措施，尤其是在互聯網、校外培訓整頓方面下了「猛藥」。但監管政策引發資本市場的短期波動，是為這個領域的健康發展護航。「對於科技互聯網企業而言，打鐵還要自身硬，要跳出流量紅海之爭，積極尋求新的發展方式，不斷提升創新研發能力。同時，主動承擔更多社會責任。」

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「強監管下，『陣痛』不可避免，但更多是機遇。反壟斷是一塊『試金石』，真正擁有核心競爭力，企業文化向善，不斷創造經濟和社會雙重價值的企業，會不斷走向欣欣向榮。」

文章表示，不斷收緊的監管政策，讓對市場高度敏感的海外資本嗅出了不同的味道。一些機構認為，監管政策給投資回報帶來了較大不確定性，決定暫時規避對相關企業的投資；另一些機構則堅定看好中國的發展，表示監管背後孕育著新機會，並繼續加碼投資。

互聯網平台「壟斷經濟」可致系統性風險

文章又提到，數字經濟誕生以來，中國始終支持和鼓勵科技互聯網企業創新發展、增強國際競爭力。但隨著市場集中度的不斷提升，一些互聯網平台經濟逐步演變成了「壟斷經濟」，不僅危害消費者權益，還會抑制企業創新，推高市場成本，更嚴重者會帶來系統性風險，威脅國家安全。監管旨在規範行業發展，維護公平合理的市場競爭，是正常的市場環境治理，並非針對資本或特定行業、企業。

「市場經濟不是『脫韁的野馬』，過去寬鬆的環境是為了鼓勵行業創新發展，如今加強市場監管更是為了鼓勵行業高質量發展。」

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公平競爭是市場經濟的核心

今年的《政府工作報告》提出，國家支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，同時要依法規範發展，健全數字規則。中國經濟日報指，公平競爭是市場經濟的核心，只有競爭環境公平，才能實現資源有效配置和企業優勝劣汰。

文章最後指，加強對平台經濟的監管，表明中國大力發展數字經濟的決心，數字經濟快速增長的趨勢不會改變，數字經濟引領全球發展的勢頭也同樣不會改變。

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編輯：袁諾曦