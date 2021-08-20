侵粉闖國會山莊聲稱有炸彈 曾對拜登當選不滿

美國華盛頓國會山莊附近在當地時間周四（19日）早上發現可疑車輛，一名男子聲稱持有炸彈並與警方對峙。對峙持續約5小時後，男子最終投降，警方在車上發現可製造炸彈的物料。據悉疑犯是前總統特朗普粉絲，多次在網上發文批評民主黨人。

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一名男子周四將一輛沒有車牌的黑色汽車停泊到國會圖書館外行人路，手持疑似可引爆炸彈的裝置，聲稱持有炸彈。警方隨即封鎖附近街道及疏散民眾，並與男子談判。雙方對峙約5小時後，男子最終投降。

國會警察其後公布疑犯身份，證實男子為49歲北卡羅來納州男子羅斯伯里 （Floyd Ray Roseberry），雖然未有在汽車內發現炸彈，但找到可製造炸彈的物料。當局正扣留羅斯伯里問話，尚未確定其動機，但初步肯定羅斯伯里屬單獨犯案。

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羅斯伯里在對峙期間曾在Facebook直播，但影片及其個人資料已被Facebook刪除。據悉，他是特朗普（Donald Trump）粉絲，在Facebook經常發布親特朗普帖子，在直播時曾直呼自己為愛國者，認為所有民主黨人需要下台。

羅斯伯里兒子表示，完全不得悉父親的動機，但指其父親對拜登（Joe Biden）成功當選感到不滿，並透露將會為國家挺身而出，讓美國回到原來模樣。

責任編輯：郭麗明