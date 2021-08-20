【基金點睇】中概股大幅回調好抵買？ 國內基金話要睇定啲先

中概股勢危，大多數人氣股份出現大幅調整，快手（01024）、拼多多（PDD）、滴滴（DIDI）跌至體無完膚。其中，拼多多股價自創出212.6美元的高位後，累計跌幅達五成以上。

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在海外股市調整的背景下，內地不少涉足於海外股票的私募基金，股票投資組合出現大幅度的回落。基金經理普遍持偏謹慎的態度，即使趁低撈中概股，也是以互聯網領域的龍頭股為主。美港資本總經理陳龍表示，投資邏輯在於，在經過前期的急跌之後，目前的股價已經變得有吸引力；另一方面，即便未來存在諸多不確定性因素，已經深度回調的股票，價格也已經足夠便宜。

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但有國內基金經理卻表示，結合外圍股市表現，短期內全球股市的逆風可能仍會繼續，中概股及海外市場權重指標股整體估值仍然有進一步收斂的可能。從投資的穩健性角度，基金近期繼續收縮在海外市場的倉位。

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記者：林衛