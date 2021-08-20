  • 31°C
香港時間 : 2021820日 (五) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金點睇】中概股大幅回調好抵買？ 國內基金話要睇定啲先

股樓投資 13:21 2021/08/20

分享：

中概股勢危，大多數人氣股份出現大幅調整，快手（01024）、拼多多（PDD）、滴滴（DIDI）跌至體無完膚。其中，拼多多股價自創出212.6美元的高位後，累計跌幅達五成以上。

【監管風暴】市傳白酒企業被市監局約談 白酒A股即重挫，請按【見下頁

在海外股市調整的背景下，內地不少涉足於海外股票的私募基金，股票投資組合出現大幅度的回落。基金經理普遍持偏謹慎的態度，即使趁低撈中概股，也是以互聯網領域的龍頭股為主。美港資本總經理陳龍表示，投資邏輯在於，在經過前期的急跌之後，目前的股價已經變得有吸引力；另一方面，即便未來存在諸多不確定性因素，已經深度回調的股票，價格也已經足夠便宜。

【延伸閱讀】恒指季檢：恒指周五季檢 10大潛在染藍股份逐個捉，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

但有國內基金經理卻表示，結合外圍股市表現，短期內全球股市的逆風可能仍會繼續，中概股及海外市場權重指標股整體估值仍然有進一步收斂的可能。從投資的穩健性角度，基金近期繼續收縮在海外市場的倉位。

【同場加映】孫子市法：中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

拼多多（美：PDD） 中國概念股 私募基金 香港 快手—W（01024） 股票

下一篇文章

【A股布局】恒瑞醫藥盈利增速創18年新低 業績不濟受累國策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記