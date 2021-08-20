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美國5日內載走7,000人 防長認難安全撤離

環球社會熱點 12:08 2021/08/20

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塔利班重掌阿富汗後已正式宣布立國，各國加快撤離。美國政府表示，5日內從阿富汗撤離約7,000人，過去24小時內撤走2,000人，但不清楚尚有多少美國公民仍然留在當地。美國防長則表示，現時難確保可以美國公民必然安全撤離。

掹C-17逃難途中墜落 阿富汗19歲足球員死亡 【下一頁】

美國五角大樓稱自周日（15日）塔利班進入喀布爾後，5日內從阿富汗撤離約7,000人，自7月底起撤離約1.2萬人，當中包括美國公民﹑美國駐當地大使館人員﹑北約成員國公民﹑高危及合資格申請特別移民簽證的阿富汗民眾。

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五角大樓發言人柯比（John Kirby）周四（19日）表示，過去24小時內撤走約2,000人，當中有300人為美國公民。至於阿富汗仍有多少美國公民，柯比則表示不清楚。美國國務院亦指出，目前在喀布爾機場有約6,000人已完成撤離手續，正等待飛機前來接走。

入喀布爾機場難關重重 塔利班分子嚴守入口 【下一頁】

美軍將領泰勒（William Taylor）表示，現時美軍每日可以接載5,000至9,000人，視乎當日有多人能夠抵達喀布爾機場及獲准登機。由於美國自定兩周後為死線，正加快速度撤離。然而，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）承認，美軍現時在阿富汗不具備安全撤離公民的能力。

責任編輯：吳漢培

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