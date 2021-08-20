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【ET午市精點】恒指挫逾700點見今年新低　李偉傑為你分析後市（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/20

分享：

港股今早跌勢未止，恒生指數一度跌735點，低見24581點，跌穿二萬五千點關口，及跌穿上月低位。中午恒指收報24739點，跌576點，跌幅達2.2%。重磅科技股接連破底，後市未許樂觀，獨立股評人李偉傑為你分析大市形勢。

立即收看/收聽： https：//video.hket.com/video/3037811

Time code

00：09 - 港股市況速報
00：45 - 港股市況分析　觸底反彈能否重現？
02：40 - 股票分析：騰訊 （00700） 回購 資金短線搏反彈
05：39 - 股票分析：恒大集團遭中央約談 唯反映正面？
08：01 - 股票分析：電訊板塊消息多 避險之選
10：30 - 收市公布恒指季檢結果 消費股大熱
12：30 - 股票推介：舜宇 （02382）
14：10 - 港股早市速報

***

重溫今早9時《ET開市直擊》（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　提早收入＋政策陰霾
00：49 - 外圍市況速報
03：10 - 港股上日市況速報＋北水盤路
04：26 - 港股後市分析　恒指或下試24748點
08：10 - 「中國巴菲特」續買騰訊　利騰訊股價？
10：15 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景
12：17 - 股票分析：嗶哩嗶哩 （09626） 業績解讀及股價前景
14：49 - 恒指季檢股票尋寶　哪些股份有機會染藍？
17：10 - 龍頭內需消費股料有機會染藍：農夫山泉 （09633） 、李寧 （02331） 、潤啤 （00291）
18：21 - 股票分析：聯通 （00762） 首派中期息＋分柝業務A股上市
21：31 - 股票分析：中電信 （00728） vs聯通 （00762） vs中移動 （00941）
22：40 - 港股開市前表現速報
24： 54 - ET個股推介：友邦 （01299）
26：18 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景
27：59 - 股票分析：萬洲國際 （00288） 股價前景
31：51 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景
33：06 - 股票分析：潤啤 （00291） 股價前景
35：10 - 股票分析：碧桂園服務 （06098） 股價前景
36：31 - 股票分析：工行 （01398） 股價前景
37：41 - 股票分析：南方太陽能 （03134） vs GX中國潔能 （02809） 點揀
39：28 - 股票分析：FI二南方恒指 （07500）
41：15 - 股票分析：南方恒生科指 （03033）
42：38 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景
44：25 - 恒指有機會下試二萬三嗎？
46：38 - 股票分析：永達汽車 （03669） 股價前景
48：00 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景
49：18 - 股票分析：金蝶 （00268） vs金山軟件 （03888）
50：45 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景
52：38 - 港股開市後市況速報
55：06 - 財經日誌提提你

欄名 : ET午市精點

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