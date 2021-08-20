  • 32°C
香港時間 : 2021820日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反制裁法】人大推遲表決基本法加入反外國制裁法　港府：中央下周來港宣講十四五規劃

宏觀解讀 15:51 2021/08/20

分享：

【反制裁法】人大傳推遲表決基本法加入反外國制裁法

《反外國制裁法》近期成為香港金融界關注點。外界預期，人大快將表決在《基本法》附件加入反外國制裁法內容，然後在香港本地立法。港區人大常委譚耀宗證實，委員長決定暫不表決將反外國制裁法納入《基本法》附件三。另有本地傳媒引述消息指，北京期望聆聽外界對反制裁法內容更多觀點。

人大常委會會議閉幕，央視和新華社於周五報道，人大常委會通過多項法案，但未有提及在《基本法》附件加入反外國制裁法。

反外國制裁法將涉及懲罰執行外界制裁香港或中國內地的實體，引發金融界如銀行憂慮在香港經營的政治風險增加。

中國資本市場蒸發逾7萬億人幣，可見【下一頁】

李小加：監管是社會平衡 內地資本見慣風浪「最終都是茶杯裏的風暴」，可見【下一頁】

港府於下午發稿表示，人大對香港事宜所作的決定均是以香港利益為依歸，港府會全力支持、執行和配合決定。人大近兩年制定《港區國安法》、修改香港選舉制度，港府稱，香港法治沒有受損，國際金融中心地位穩健，且有國家發展機遇，相信企業對在港營商及投資充滿信心。

港府續指，中央下星期將安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，歡迎外國企業善用香港優勢，開拓內地以至亞洲地區的市場，特區政府會一如既往維護所有企業在香港的合法權益。

歐洲商會去信特首憂香港防疫變「無限期自困」 損國際商業中心地位，可見【下一頁】

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐主席杜嘉祺：中美聯繫非常強大　事態未發展至需要靠邊站的地步

【反制裁法】林鄭：反外國制裁法未有本地立法時間表　港人移民因想子女接受不同形式的教育

【港交所業績】內地監管科網、港引反制裁法　歐冠昇：相信港股韌力、10年後中國資本市場可達100萬億美元

港股 制裁 銀行 金融 人大常委 基本法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大跌7%　中概股再遭拋售　夜期照升95點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大跌7%　中概股再遭拋售　夜期照升95點（不斷更新）
【滙豐PayMe】滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片
【滙豐PayMe】滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工需離職」
【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工需離職」
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【港股市況】恒生指數跌466點　騰訊逆市升1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌466點　騰訊逆市升1%（不斷更新）