【反制裁法】人大推遲表決基本法加入反外國制裁法　港府：中央下周來港宣講十四五規劃

▲ 【反制裁法】人大傳推遲表決基本法加入反外國制裁法

《反外國制裁法》近期成為香港金融界關注點。外界預期，人大快將表決在《基本法》附件加入反外國制裁法內容，然後在香港本地立法。港區人大常委譚耀宗證實，委員長決定暫不表決將反外國制裁法納入《基本法》附件三。另有本地傳媒引述消息指，北京期望聆聽外界對反制裁法內容更多觀點。

人大常委會會議閉幕，央視和新華社於周五報道，人大常委會通過多項法案，但未有提及在《基本法》附件加入反外國制裁法。

反外國制裁法將涉及懲罰執行外界制裁香港或中國內地的實體，引發金融界如銀行憂慮在香港經營的政治風險增加。

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港府於下午發稿表示，人大對香港事宜所作的決定均是以香港利益為依歸，港府會全力支持、執行和配合決定。人大近兩年制定《港區國安法》、修改香港選舉制度，港府稱，香港法治沒有受損，國際金融中心地位穩健，且有國家發展機遇，相信企業對在港營商及投資充滿信心。

港府續指，中央下星期將安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，歡迎外國企業善用香港優勢，開拓內地以至亞洲地區的市場，特區政府會一如既往維護所有企業在香港的合法權益。

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