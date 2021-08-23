一站式解決方案 實現物業管理智能化

物業管理「以人為本」，面對日益高昂的人力成本，不少企業均積極研究透過創新科技和自動化方案，在紓緩成本壓力的同時，為客戶提供更優質的服務體驗。本着以客為本的理念，ECI Technology致力為來自私營及公營界別的客戶提供一系列智慧安全系統，當中包括顧問、設計、整合、安裝及保養等一站式的優質服務。

EC InfoTech Ltd成立於2003年， 並且在2017年以ECI Technology Holdings Ltd在香港交易所上市。集團提供主要應用於中央控制監控系統的特低壓（ELV）解決方案服務，當中涵蓋閉路電視、火警系統、公共廣播系統、音頻／視頻解決方案、門禁、停車場系統，以及會所管理系統等。

融合技術 引入智能設備

「我們一直堅持為客戶提供最先進的一站式智能物業管理系統方案。」ECI Technology主席吳泰榮博士（上圖）表示，集團除了把最新技術融入傳統物業管理行業，更從不同合作夥伴引入各種先進的智能設備。

吳博士指出，集團成立至今已有18個年頭，對不同界別客戶的需求均有一定的認識和了解，加上集團的安裝及保養服務品質卓越，故在業內可謂享負盛名。

「在技術方面，我們主要以合作方式跟第三方共同研發，將最新技術與各種智能設備融合，並保持最新的技術水平，藉此向客戶提供最佳解決方案。」吳博士更提及EC InfoTech Ltd乃八達通認可的承辦商，故在物業引入八達通停車場系統及門禁系統時，為公司帶來獨有的優勢。

投放資源 發展智慧保安服務

近年，不少企業開始把人工智慧物聯網（AIoT）技術導入商業應用，為配合市場對AIoT技術的要求持續上升，吳博士透露，集團近年不斷投放資源，開發相關解決方案，為不同客戶提供貼身而多元化的產品和服務，全方面滿足客戶需求。「ECI Technology不斷發展智慧保安護衛服務，更與集團原有之保安系統服務帶來協同效應。」

吳博士解釋，這些新方案有助客戶提升保安效益，長遠可以減省整體保安員人數，讓企業可集中招募經驗豐富或學歷較高的保安專家，再配合推陳出新的資訊科技，令保安效益得以提高。



需求上升 業務持續增長

談及疫情對集團以至行業的影響，吳博士直言在疫情預期持續的情況下，由於消費者短期內未必可出國旅遊，遂令本土消費持續增加，「加上5G及非接觸式支付系統的安裝需求提升，相信市場對更新的相關系統設計、安裝及保養項目會持續增長。」

有見及此，吳博士強調，ECI Technology將持續投資開發內部能力，並與其他商業夥伴合作，憑藉現有的綜合性平台，以全新的方式提供一站式ELV解決方案及保安護衛服務，為股東長期可持續地創造價值。

配合趨勢 打造智慧城市

此外，特區政府在2017年底公布《香港智慧城市藍圖》，在「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」等6個範疇下提出76項措施；及至2020年，政府推出《藍圖2.0》，當中更提出超過130項措施，繼續優化和擴大現行城市管理工作和服務。

而配合有關發展趨勢， 吳博士透露， ECI Technology未來亦會積極與物聯網平台公司合作，進一步把香港打造為世界級智慧城市，致力為市民生活、辦公和城市管理提供專業解決方案。「我們會用心服務每一位客戶，讓業務長期穩定增長。」

▲ ECI Technology 把最新技術融入傳統物業管理行業，並不同合作夥伴 引入各種先進的智能設備。

培訓保安新血 回饋社會

對很多企業而言，人力資源不只是公司的重要資產，更是企業開支的重要一環。面對近年招聘保安人員的挑戰，加上人力成本高昂，吳泰榮博士表示，ECI Technology特別與星火科技集團合作，引入人工智能聯網技術提高服務水平。 「集團旗下的保安公司EC Security Ltd，其保安團隊除了經過嚴格培訓，更具有操作保安系統的專業知識和經驗，致力以人力與系統互相配合，為客戶提供多元化的一站式服務。」吳博士補充指出，面對人手短缺的保安行業，EC Security重視人才培訓和招募，只要對行業感興趣，即使是在學的大學生或日常需照顧家庭的新來港人士也歡迎加入該公司。「我們相信，此舉既可以為業界提供新血，亦可以讓學員自力更生達到雙贏，履行企業社會責任，回饋社會。」

（特約）