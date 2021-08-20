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5歲阿富汗難民男童 英國酒店墜樓死亡

環球社會熱點 11:07 2021/08/20

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塔利班時隔20年重掌阿富汗政權，不少阿富汗人紛紛逃離該國。1名5歲的阿富汗難民男童，早前跟隨家人由阿富汗逃難至英國。但男童於英國一間酒店墜樓身亡，英國難民委員會呼籲内政部徹查事件。

掹C-17逃難途中墜落 阿富汗19歲足球員死亡 【下一頁】

事發於南約克郡謝菲爾德（Sheffield），5歲男童馬吉迪（Mohammed Munib Majeedi）最近幾周跟隨家人撤離阿富汗，與一群阿富汗難民入住該區一間酒店。英國《衛報》引述一名曾於阿富汗擔任英國政府翻譯、同樣住在事發酒店的難民指，馬吉迪的父親之前在英國駐阿富汗大使館工作。

當地周三（18日）下午約2點半的時候，這名難民突然聽到馬吉迪的母親高聲呼喊「我的兒子，我的兒子」（my son, my son），而馬吉迪則從一扇開著的窗戶墜下。

《衛報》指涉事酒店去年曾暫時用作尋求庇護者的住處，但這間酒店的窗戶可大幅度打開，有住客2019年曾於Facebook發文投訴酒店窗戶問題，憂慮小孩子很容易失足墮樓。

入喀布爾機場難關重重 塔利班分子嚴守入口 【下一頁】

《衛報》稱英國内政部曾收到有關酒店安全問題的警告，早前仍決定安排幾個阿富汗家庭入住。英國難民委員會要求內政部立即展開調查，包括該酒店有否進行安全保護評估。

英國內政部發言人表示，當局對有兒童於謝菲爾德一家酒店不幸身亡深感難過。由於警方仍在調查案件，内政部目前不會進一步評論。

責任編輯：鄭錦玲

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