【監管跌市】國信辦等五部門出台汽車數據安全管理規定　汽車股挫、比亞迪跌4%

▲ 國信辦等五部門出台汽車數據安全管理規定，今年10月起實施。

國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、交通運輸部聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》（《規定》），旨在規範汽車數據處理活動，保護個人、組織的合法權益，維護國家安全和社會公共利益，促進汽車數據合理開發利用。規定將於10月1日起實施。

汽車股全綫下跌，長汽 （02333） 跌5.4%，報30.55元，小鵬汽車 （09868） 跌3.9%，報143.3元，吉利 （00175） 跌3.9%，報25.75元，比亞迪 （01211） 跌4%，報248元，吉利 （00175） 跌3.4%，報25.9元，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

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根據《規定》，汽車數據處理者在開展汽車數據處理活動中堅持「車內處理」、「默認不收集」、「精度範圍適用」、「脫敏處理」等數據處理原則，減少對汽車數據的無序收集和違規濫用。 《規定》提到，因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據，並在年度報告中補充報告相關情況。

《規定》又提出，國家有關部門依據各自職責做好汽車數據安全管理和保障工作，包括開展數據安全評估、數據出境事項抽查核驗、智能（網聯）汽車網絡平台建設等工作。對於違反本規定的汽車數據處理者，有關部門將依照《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》等法律、行政法規的規定進行處罰。

文章指出，新一代信息技術與汽車產業加速融合，智能汽車產業、車聯網技術的快速發展，以自動輔助駕駛為代表的人工智能技術日益普及，汽車數據處理能力日益增強，暴露出的汽車數據安全問題和風險隱患日益突出。在汽車數據安全管理領域出台有針對性的規章制度，明確汽車數據處理者的責任和義務，規範汽車數據處理活動，是防範化解汽車數據安全風險、保障汽車數據依法合理有效利用的需要

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編輯：袁諾曦