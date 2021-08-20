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【蘋果計畫】「蘋果教主」電郵揭　3款未發表iPhone計畫

科技 12:15 2021/08/20

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蘋果與與Epic Games訴訟中的一封電子郵件中，已逝的蘋果創辦人Steve Jobs就提到多款未公開的iPhone發表計畫，其中包括iPhone 4的迷你版本「iPhone Nano」。

蘋果（Apple）早前在與Epic Games的反壟斷訴訟案上，提供法院大量內部文件，讓不少未公開的資訊公諸於世。近日外媒發現，蘋果與與Epic Games訴訟中的一封電子郵件中，已逝的蘋果創辦人Steve Jobs就提到多款未公開的iPhone發表計畫，其中包括iPhone 4的迷你版本「iPhone Nano」。

【蘋果爭議】 蘋果無理拒更新　FlickType停支援盲人用iPhone鍵盤

【MacBook】蘋果通過美商標局專利　MacBook Pro或有機會支援Apple Pencil？

據The Verge報道指，該封電子郵件包含團隊會議的議程。而會議的重點是蘋果2011年的戰略，並回顧2010年的表現。文件指出，在2010年10月蘋果發布iPhone 4後，Steve Jobs曾在一封內部信中提到名為「iPhone Nano」的產品，惟未有詳細資訊。外國科技網站MacRumors則認為，iPhone Nano是基於iPhone 4的迷你版本。

另一份文件則提到，蘋果在2011年曾有意打造一款以iPod Touch為原型的平價 iPhone，取代原本的iPhone 3GS，外媒更稱其為iPhone SE的前身。

除此之外，雖然蘋果在iPhone 6才首度推出Plus的大屏幕機型，但其實Steve Jobs早在2011年的郵件中，提到想推出iPhone 4 Plus，更希望可以改善相機、天線設計和處理器等方面的問題。

責任編輯：曾曉汶

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