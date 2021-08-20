【監管跌市】官媒籲保障互聯網處方用藥安全　網上醫療股挫、平安好醫生插11%

▲ 《人民日報》發表評論文章指，如何有效保障互聯網處方用藥安全，成為社會關注的話題。

官媒再發聲，籲保障互聯網處方用藥安全。網上醫療股挫，平安好醫生 （01833） 現挫11%、阿里健康 （00241） 現跌逾8%、京東健康 （06618） 現挫5%。《人民日報》發表評論文章指，隨著互聯網醫院、互聯網醫療平台增多，同時網上復診也能進行醫保報銷，愈來愈多的人嘗試在網上復診、購藥。 在此過程中，先開藥后補方或不合理用藥等現象，也並不鮮見。如何有效保障互聯網處方用藥安全，成為社會關注的話題。

文章指出，處方藥通常具有一定的副作用及其他潛在影響，對用藥方法、時間等往往有專門要求，應在醫師指導下使用。在實體醫療機構，處方由執業醫師開具﹔經醫療機構臨床藥師審核把關，患者才能拿到藥。 正因此，《互聯網診療管理辦法（試行）》規定，在線開具的處方必須有醫師電子簽名，經藥師審核后，醫療機構、藥品經營企業可委托符合條件的第三方機構配送藥品。

文章提到，有的地方，一些電子處方流轉到藥品零售機構，患者也能憑此買到處方藥。按照實體醫療機構的流程規範，開出的藥物必須對症，與執業醫師診斷相符，符合臨床指南，用法用量科學合理，並考慮患者年齡、過敏史、基礎病等因素。如果遇到問題或不良反應，也可通過相應渠道進行反饋、追溯。臨床藥師審方、用藥監測系統等，都對保障用藥安全發揮著重要作用。而互聯網處方不一定有審方系統，再加上專業藥師人員不足，一些互聯網醫院、第三方平台便出現先開藥后補方、過量開藥等問題。

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編輯：吳敏芳