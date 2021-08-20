【中電信回A】中電信A股首掛中段爆升16%　較港股溢價擴至1.2倍

▲ 中電信A股首掛高開5.7%報4.79元人幣

中國電信 （00728） （滬：601728）周五正式在A股上市。中電信A股高開5.74%至4.79元人民幣，升幅一度收窄其後爆升。至上午11時07分，中電信A股最新報5.27元人民幣，較招股價高16%，成交逾100億元人民幣。

中電信港股未受刺激，一度跌6%，最新跌幅仍近4%，暫報2.82港元，成交7.6億元。

以目前價格計，中電信A股溢價達1.2倍。

中電信A股貴1倍發行 錄180倍網上認購 華為、嗶哩嗶哩戰略投資【下一頁】

中國電信A股發行價為每股4.53元人民幣，若超額配售權悉數行使，中電信集資金額將達541.6億元人民幣，超越中芯國際（00981，滬：688981），成為近10年來A股市場集資規模最大的新股。

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記者：梁安琪

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重溫今早9時《ET開市直擊》（21'31"分析中電信）

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