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【中電信回A】中電信A股首掛中段爆升16%　較港股溢價擴至1.2倍

新股IPO 11:10 2021/08/20

分享：

中電信A股首掛高開5.7%報4.79元人幣

中國電信 （00728） （滬：601728）周五正式在A股上市。中電信A股高開5.74%至4.79元人民幣，升幅一度收窄其後爆升。至上午11時07分，中電信A股最新報5.27元人民幣，較招股價高16%，成交逾100億元人民幣。

中電信港股未受刺激，一度跌6%，最新跌幅仍近4%，暫報2.82港元，成交7.6億元。

以目前價格計，中電信A股溢價達1.2倍。

中電信A股貴1倍發行　錄180倍網上認購　華為、嗶哩嗶哩戰略投資【下一頁】

中國電信A股發行價為每股4.53元人民幣，若超額配售權悉數行使，中電信集資金額將達541.6億元人民幣，超越中芯國際（00981，滬：688981），成為近10年來A股市場集資規模最大的新股。

相關文章：【中電信回A】中電信：回A後派息比率3年內升至逾70%　股價全日升逾一成

記者：梁安琪

＊＊＊

重溫今早9時《ET開市直擊》（21'31"分析中電信）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　提早收入＋政策陰霾
00：49 - 外圍市況速報
03：10 - 港股上日市況速報＋北水盤路
04：26 - 港股後市分析　恒指或下試24748點
08：10 - 「中國巴菲特」續買騰訊　利騰訊股價？
10：15 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景
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21：31 - 股票分析：中電信 （00728） vs聯通 （00762） vs中移動 （00941）
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52：38 - 港股開市後市況速報
55：06 - 財經日誌提提你

港股 A股 傳統經濟股 中國電信（00728） 集資

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