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Google據報考慮向騰訊收購Epic Games部分股權

股市 09:50 2021/08/20

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Google據報考慮向騰訊收購Epic Games部分股權

外電報道，Google曾考慮向騰訊 （00700） 收購《堡壘之夜》（Fortnite）開發商Epic Games股份。根據最新解密的法庭文件顯示，Google曾接觸騰訊，希望收購Epic Games部分股權，甚至聯同騰訊全面收購公司，以阻止Epic Games繞過旗下應用程式商店Google Play store ，在Android 推出《堡壘之夜》。

2018年Epic Games通過與手機製造商Samsung電子的合作以及自己的網站推出了《堡壘之夜》，避開了Google Play store。Google Play store向開發者收取高達銷售額30%的費用作為佣金。

去年Epic Games在針對Google的反壟斷訴訟中稱，Google擔心其他公司效仿Epic Games，通過設置非法障礙阻止了這種可能性。Epic Games正控告蘋果及Google向程式開發商收購過高佣金。

騰訊在2012年用3.3億美元收購Epic Games約40%股權。

相關文章：【騰訊股價】騰訊據報與美國外資委員會談判　以保留對Riot Games、Epic Games股權投資、股價平收

【騰訊持股】《堡壘之夜》遊戲開發商Epic Games完成集資78億　估值激增66%至2239億元

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編輯：吳敏芳

港股 騰訊控股（00700） Google Google Play 反壟斷 Android

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