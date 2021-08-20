【港股市況】恒生指數跌576點科指跌逾3%　美團跌7%、阿里巴巴跌2%齊破底（不斷更新）

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【監管跌市】官媒：互聯網監管難免「陣痛」 更多是機遇 反壟斷是「試金石」
港股半日續跌逾500點，恒生指數開報25241點，跌75點，其後跌幅不斷擴大，曾跌逾700點，低見24581點，跌穿25000點水平，並穿今年低位。恒生指數半日跌576點，報24739點，成交1117.8億元。科指跌3.6%，美團 （03690） 跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，齊齊破底；網上醫療股、車股下挫。
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【監管跌市】官媒：互聯網監管難免「陣痛」 更多是機遇 反壟斷是「試金石」
【騰訊股價】騰訊斥近7700萬元回購 騰訊過去回購股價表現如何？
即市走勢︰
【12：00】恒生指數半日跌576點，報24739點，成交1117.8億元。科指跌3.6%，美團 （03690） 跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，齊齊破底；網上醫療股、車股下挫。
【11：52】人大傳推遲表決基本法加入反外國制裁法
【11：41】恒指中午收市前跌約725點，報24589點；科指跌4.5%，報5769點。美團 （03690） 跌幅擴至9%，破底低見183.2元。
【11：37】恒生科技指數跌4%，報5794點。
【11：34】美團 （03690） 跌逾8%，破底低見185.5元；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見155.1元；騰訊 （00700） 轉跌近1%。恒指跌幅擴大至670點，報24645點。
【11：31】恒指跌近600點，報24730點，跌穿上月低位。
【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.7%；深證跌2.2%；創業板指跌3.1%。
【11：28】恒指低見24767點，下試7月27日低位24748點。
【11：25】恒生指數跌逾500點，最新跌520點，報24795點；科指跌3.5%。
阿里巴巴 （09988） 跌近3%再破底；美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 回購股價逆市靠穩。
【11：17】美團 （03690） 跌幅擴至6%，跌至190元水平。
【11：12】濠賭股下跌，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾5%，破底低見44.15元；金沙 （01928） 跌逾3%，破底低見22.85元。
【11：01】吉利 （00175） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌逾6%；廣汽 （02238） 跌逾2%。
【監管跌市】國信辦等五部門出台汽車數據安全管理規定 汽車股挫、比亞迪跌4%
【10：47】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，破底低見494元。
【10：45】官媒籲保障互聯網處方用藥安全 網上醫療股挫、平安好醫生插11%
【10：44】大市跌逾400點，跌至26900點水平。
【10：27】部分本地股逆市上升，港鐵 （00066） 升0.9%；領展 （00823） 、新地 （0016） 、信置 （00083） 升逾1%。
【10：25】港股跌幅再擴大至近300點，報25017點。
【10：18】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見431.8元。
【10：10】恒大 （03333） 逆市升逾1%，高見5.32元；恒大物業 （06666） 升0.8%；小米 （01810） 澄清截至目前公司的確接觸了來自各方面造車團隊進行交流洽談，但並未作出任何合作意向的決議，恒大汽車 （00708） 倒跌逾3%，破底低見9.54元。
【恒大3333】恒大凌晨澄清 與小米有初步交流 未深入洽談 恒大ADR急瀉
【10：07】網上醫療股下挫，平安好醫生 （01833） 跌近12%，破底低見60元；阿里健康 （00241） 跌逾8%；京東健康 （06618） 跌逾5%。
【10：00】騰訊 （00700） 再度轉升近1.5%，報427.4元。
【10：00】大市跌幅收窄至約200點，報25112點；科指跌0.9%，報5987點。
【09：56】快手 （01024） 破底低見64.5元後，逆市倒升逾2%，高見67.95元。
【09：52】大市跌幅略喘定，跌301點，報25015點，今早曾低見24911點。
【09：44】騰訊 （00700） 最新轉跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見156.2元；美團 （03690） 跌逾4%，低見192.9元；小米 （01810） 跌近3%。
【09：42】恒指跌逾300點穿25000點，報24985點，跌330點，科指跌2%，報5919點。
【09：40】大市跌幅擴大至逾200點，報25050點，跌265點，下試25000點支持。
【09：39】油價未止跌再跌逾2%，中海油 （00883） 績後跌逾5%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾1%。
【業績│油股】中海油半年純利大增2.2倍、息增五成至0.3元 油氣產量創新高
【09：37】騰訊 （00700） 最新逆市轉升逾1%，高見427元，早段曾破底低見415元。
【騰訊回購】時隔近22個月 騰訊再斥資近7697萬元回購股份
【09：36】電視廣播（TVB，00511）逆市升逾4%，高見7.06元。
【電視廣播】TVB夥邵氏兄弟2億元購士多75%股權 無線電商業務規模料擴大逾4倍
【09：36】大市早段跌逾百點，恒指報25181點，跌134點；科指跌0.8%，報5997點。
【09：34】思摩爾 （06969） 績後跌8%，低見39.1元。思摩爾上半年經調整純利達29.75億元人民幣，按年增長127.5%。
【業績】思摩爾上半年經調整淨利增127.5%至29.75億人幣 毛利率達54.9%
【09：33】中電信 （00728） 跌逾3%，低見2.82元。回A的中電信（滬：601728）今日在上交所掛牌，高開5.7%，報4.79元人民幣。
【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底低見157.4元；騰訊 （00700） 跌0.7%，破底低見415元；美團 （03690） 跌逾2%穿200元水平，低見194.3元；小米 （01810） 跌1%，低見23.55元。
【09：28】聯通 （00762） 股價績後造好，升逾5%。聯通半年純利按年增長21%至91.7億元人民幣，首次派發中期股息每股0.12元人民幣，另外宣布正考慮分拆持股69.2%的智網科技於A股上市。
【業績│電訊】聯通半年多賺21% 首派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率
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【09：26】嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌逾2%，報507.5元破底。嗶哩嗶哩次季股東應佔淨虧損為11.21億元人民幣，按年擴大98%；經調整淨虧損則為8.58億元人民幣，按年擴大80%，與市場預期相若。
【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成、用戶增38%至2.4億 齊勝市場預期 主席陳睿：不覺互聯網法規出現明顯變化（第二版）
【09：22】恒生指數開報25241點，跌75點。恒生科技指數跌0.4%，報6020點。阿里巴巴 （09988） 續跌逾2%破底，恒大汽車 （00708） 升9%；心瑋醫療 （06609） 首掛潛水17%。
【新股IPO】心瑋醫療6609首掛潛水 低開17%報141.2元
【恒大3333】傳中國恒大向小米出售電動汽車業務 兩公司暫未回覆
【09：13】期指開報25347點，升134點或0.5%。
【08：52】恒指黑期升約77點，報25381點；道指期貨報36915點，升21點。
【08：30】心瑋醫療 （06609） 今日掛牌，昨日暗盤於三個暗盤交易場均報跌，最多跌18.1%，低見140元。
【新股IPO】心瑋醫療6609暗盤曾跌最多18% 一手帳面最多蝕1310元
【07：45】港股ADR收報25206點，跌109點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42元，跌0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報418.61元，跌2.59元或6.2%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】投資者憂收水，美國首領失業金人數連跌4周，環球股市回調後，美股低位有買盤吸納，道指曾挫160點，收報34894點，跌66點；標指收報4405點，升5點；納指收報14541點，升15點。
【開市9點半】騰訊時隔近兩年再回購 段永平再買騰訊阿里 心瑋醫療首掛遇跌市
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責任編輯︰梁浩碩