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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數尾市跌近500點　騰訊逆市升、美團跌幅收窄至4%（不斷更新）

股市 15:12 2021/08/20

分享：

港股半日續跌逾500點，恒生指數開報25241點，跌75點，其後跌幅不斷擴大，曾跌逾700點，低見24581點，跌穿25000點水平，並穿今年低位。恒生指數半日跌576點，報24739點，成交1117.8億元。科指跌3.6%，美團 （03690） 跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，齊齊破底；網上醫療股、車股下挫。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【監管跌市】官媒：互聯網監管難免「陣痛」　更多是機遇　反壟斷是「試金石」

【騰訊股價】騰訊斥近7700萬元回購　騰訊過去回購股價表現如何？

【監管跌市】中國資本市場蒸發逾7萬億人幣　全年白做？

即市走勢︰

【15：12】恒指尾市跌近500點，報24831點，跌485點；科指跌2.5%，報5892點。

【15：02】東方海外 （00316） 升幅擴大至逾6%，破頂高見188.5元。

【15：01】內地股市下跌，上證跌1.1%；深證跌1.6%；創業板指跌2.6%。

【14：49】國泰 （00293） 隨市跌逾1%，低見6.14元。

【國泰293】國泰航空12月起不再接受員工以檢測證明替代接種疫苗

【14：37】萬洲 （00288） 升幅擴大至5%，高見5.85元，股價曾低見5.44元。

【14：26】快手 （01024） 反彈半成，高見69.35元，今日曾破底低見64.5元。

【14：22】恒大系午後向上，其中恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666） 轉升逾4%；恒大 （03333） 升0.8%。

【14：18】大市低位反彈近逾300點，大市跌幅收窄至400點內，恒指跌396點，報24919點；科指跌2%，報5922點。騰訊 （00700） 升幅擴大至近2%，高見433.2元；美團 （03690） 跌幅略收窄至逾3%，報195元。另外，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【14：00】呷哺呷哺創辦人回歸2個月重整 放棄子品牌並關200門店 股價曾挫5%

【13：38】潤電 （00836） 股價績後造好升半成，高見15.82元。潤電上半年淨利潤按年升近12.7%至51.05億元，核心利潤按年升幅更達19.1%。派每股0.25元的中期股息，按年增11.1%。

【13：35】騰訊 （00700） 最新轉升0.2%，報422.2元。

【13：31】萬洲 （00288） 破底低見5.44元，股價倒升逾2%，為表現最好藍籌。

【13：17】部分內銀股逆市靠穩，建行 （00939） 升0.2%；工行 （01398） 升0.5%。

【13：10】平安好醫生 （01833） 最新跌逾16%，破底低見55.55元；阿里健康 （00241） 跌逾14%，破底低見9.78元；京東健康 （06618） 跌逾12%，破底低見58.95元。

【13：10】東亞績優兼加派息逆市漲4%　滙證籲買「最差情況已過」

【13：04】東方海外 （00316） 績後升半成，高見185元。

【13：04】港股午後初段跌約650點，報24664點；科指跌4.2%，報5792點。

【12：57】中國海外宏洋半年多賺32.7%　中期息增14%至8仙

【12：51】完美醫療CEO溢價12%　增持70.9萬股、涉500萬元　

【12：40】東方海外上半年多賺26.5倍　豪派中期息連特別息34.4港元

【12：25】華潤電力中期純利升近13%　加派中期息逾一成

【12：00】恒生指數半日跌576點，報24739點，成交1117.8億元。科指跌3.6%，美團 （03690） 跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，齊齊破底；網上醫療股、車股下挫。

【11：52】人大傳推遲表決基本法加入反外國制裁法

【11：41】恒指中午收市前跌約725點，報24589點；科指跌4.5%，報5769點。美團 （03690） 跌幅擴至9%，破底低見183.2元。

【11：37】恒生科技指數跌4%，報5794點。

【11：34】美團 （03690） 跌逾8%，破底低見185.5元；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見155.1元；騰訊 （00700） 轉跌近1%。恒指跌幅擴大至670點，報24645點。

【11：31】恒指跌近600點，報24730點，跌穿上月低位。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.7%；深證跌2.2%；創業板指跌3.1%。

【11：28】恒指低見24767點，下試7月27日低位24748點。

【11：25】恒生指數跌逾500點，最新跌520點，報24795點；科指跌3.5%。

阿里巴巴 （09988） 跌近3%再破底；美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 回購股價逆市靠穩。

【11：17】美團 （03690） 跌幅擴至6%，跌至190元水平。

【11：12】濠賭股下跌，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾5%，破底低見44.15元；金沙 （01928） 跌逾3%，破底低見22.85元。

【11：01】吉利 （00175） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌逾6%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【監管跌市】國信辦等五部門出台汽車數據安全管理規定　汽車股挫、比亞迪跌4%

【10：47】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，破底低見494元。

【10：45】官媒籲保障互聯網處方用藥安全　網上醫療股挫、平安好醫生插11%

【10：44】大市跌逾400點，跌至26900點水平。

【10：27】部分本地股逆市上升，港鐵 （00066） 升0.9%；領展 （00823） 、新地 （0016） 、信置 （00083） 升逾1%。

【10：25】港股跌幅再擴大至近300點，報25017點。

【10：18】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見431.8元。

【10：10】恒大 （03333） 逆市升逾1%，高見5.32元；恒大物業 （06666） 升0.8%；小米 （01810） 澄清截至目前公司的確接觸了來自各方面造車團隊進行交流洽談，但並未作出任何合作意向的決議，恒大汽車 （00708） 倒跌逾3%，破底低見9.54元。

【恒大3333】恒大凌晨澄清　與小米有初步交流　未深入洽談　恒大ADR急瀉

【10：07】網上醫療股下挫，平安好醫生 （01833） 跌近12%，破底低見60元；阿里健康 （00241） 跌逾8%；京東健康 （06618） 跌逾5%。

【10：00】騰訊 （00700） 再度轉升近1.5%，報427.4元。

【10：00】大市跌幅收窄至約200點，報25112點；科指跌0.9%，報5987點。

【09：56】快手 （01024） 破底低見64.5元後，逆市倒升逾2%，高見67.95元。

【09：52】大市跌幅略喘定，跌301點，報25015點，今早曾低見24911點。

【09：44】騰訊 （00700） 最新轉跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見156.2元；美團 （03690） 跌逾4%，低見192.9元；小米 （01810） 跌近3%。

【09：42】恒指跌逾300點穿25000點，報24985點，跌330點，科指跌2%，報5919點。

【09：40】大市跌幅擴大至逾200點，報25050點，跌265點，下試25000點支持。

【09：39】油價未止跌再跌逾2%，中海油 （00883） 績後跌逾5%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾1%。

【業績│油股】中海油半年純利大增2.2倍、息增五成至0.3元　油氣產量創新高

【09：37】騰訊 （00700） 最新逆市轉升逾1%，高見427元，早段曾破底低見415元。

【騰訊回購】時隔近22個月　騰訊再斥資近7697萬元回購股份

【09：36】電視廣播（TVB，00511）逆市升逾4%，高見7.06元。

【電視廣播】TVB夥邵氏兄弟2億元購士多75%股權 無線電商業務規模料擴大逾4倍

【09：36】大市早段跌逾百點，恒指報25181點，跌134點；科指跌0.8%，報5997點。

【09：34】思摩爾 （06969） 績後跌8%，低見39.1元。思摩爾上半年經調整純利達29.75億元人民幣，按年增長127.5%。

【業績】思摩爾上半年經調整淨利增127.5%至29.75億人幣　毛利率達54.9%

【09：33】中電信 （00728） 跌逾3%，低見2.82元。回A的中電信（滬：601728）今日在上交所掛牌，高開5.7%，報4.79元人民幣。

【中電信回A】中電信A股首掛高開5.7%報4.79元人幣

【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底低見157.4元；騰訊 （00700） 跌0.7%，破底低見415元；美團 （03690） 跌逾2%穿200元水平，低見194.3元；小米 （01810） 跌1%，低見23.55元。

【09：28】聯通 （00762） 股價績後造好，升逾5%。聯通半年純利按年增長21%至91.7億元人民幣，首次派發中期股息每股0.12元人民幣，另外宣布正考慮分拆持股69.2%的智網科技於A股上市。

【業績│電訊】聯通半年多賺21% 首派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率

【新股IPO】聯通：擬分拆智網科技A股上市 招聯金融等4至5家公司具中港上市潛力

【09：26】嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌逾2%，報507.5元破底。嗶哩嗶哩次季股東應佔淨虧損為11.21億元人民幣，按年擴大98%；經調整淨虧損則為8.58億元人民幣，按年擴大80%，與市場預期相若。

【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成、用戶增38%至2.4億　齊勝市場預期　主席陳睿：不覺互聯網法規出現明顯變化（第二版）

【09：22】恒生指數開報25241點，跌75點。恒生科技指數跌0.4%，報6020點。阿里巴巴 （09988） 續跌逾2%破底，恒大汽車 （00708） 升9%；心瑋醫療 （06609） 首掛潛水17%。

【新股IPO】心瑋醫療6609首掛潛水　低開17%報141.2元

【恒大3333】傳中國恒大向小米出售電動汽車業務　兩公司暫未回覆

【09：13】期指開報25347點，升134點或0.5%。

【08：52】恒指黑期升約77點，報25381點；道指期貨報36915點，升21點。

【08：30】心瑋醫療 （06609） 今日掛牌，昨日暗盤於三個暗盤交易場均報跌，最多跌18.1%，低見140元。

【新股IPO】心瑋醫療6609暗盤曾跌最多18%　一手帳面最多蝕1310元

【07：45】港股ADR收報25206點，跌109點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42元，跌0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報418.61元，跌2.59元或6.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】投資者憂收水，美國首領失業金人數連跌4周，環球股市回調後，美股低位有買盤吸納，道指曾挫160點，收報34894點，跌66點；標指收報4405點，升5點；納指收報14541點，升15點。

【開市9點半】騰訊時隔近兩年再回購　段永平再買騰訊阿里　心瑋醫療首掛遇跌市

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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