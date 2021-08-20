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【港股市況】恒指黑期升約77點　道指期貨報36915點（不斷更新）

股市 09:17 2021/08/20

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚先跌後回穩，道指跌66點，標指、納指轉升。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約109點，恒指料開報25206點。滙豐 （00005） ADR折合報42元，跌0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報418.61元，跌2.59元或6.2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【騰訊股價】騰訊斥近7700萬元回購　騰訊過去回購股價表現如何？

即市走勢︰

【09：13】期指開報25347點，升134點或0.5%。

【08：52】恒指黑期升約77點，報25381點；道指期貨報36915點，升21點。

【08：30】心瑋醫療 （06609） 今日掛牌，昨日暗盤於三個暗盤交易場均報跌，最多跌18.1%，低見140元。

【新股IPO】心瑋醫療6609暗盤曾跌最多18%　一手帳面最多蝕1310元

【07：45】港股ADR收報25206點，跌109點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42元，跌0.35元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報418.61元，跌2.59元或6.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】投資者憂收水，美國首領失業金人數連跌4周，環球股市回調後，美股低位有買盤吸納，道指曾挫160點，收報34894點，跌66點；標指收報4405點，升5點；納指收報14541點，升15點。

【開市9點半】騰訊時隔近兩年再回購　段永平再買騰訊阿里　心瑋醫療首掛遇跌市

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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