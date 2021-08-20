【科技股女股神】Cathie Wood︰股市未出見泡沫　市場離泡沫仍遠

▲ 【科技股女股神】Cathie Wood︰股市未出見泡沫

科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）遭電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry做空。Cathie Wood表示，很多空頭認為市場處於泡沫中，但Cathie Wood則認為，股市未見泡沫。

Cathie Wood接受CNBC訪問時表示，90年代末處於泡沫中時會出現跳躍式預測，分析師會爭相調高目標價，但目前沒不見這個情況。事實上，會看到很多新股及SPAC湧現但最終走向失敗，認為市場離泡沫仍然很遠。

她表示，對她的基金的大部分看空，都集中於通脹及利率走高方面。不過，其宏觀論調側重於創新所帶來的通縮。

她表示研究圍繞的五個創新平台，包括基因排序、機械人、能源儲存、人工智能及區塊鏈科技，幾乎才剛起步。

據監管申報文件，截至第二季度末，Michael Burry的Scion AssetManagement持有23.55萬股ARK Innovation ETF認沽期權，價值約3100萬美元。Cathie Wood早前回應指，Michael Burry基於基本面作出很好的判斷，但認為他不了解創新領域的爆炸性增長以及投資機會。

【沽注一擲原型】Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK



【科技股女股神】Cathie Wood回應ARKK遭沽空 指Michael Burry不理解創新領域爆發性增長

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責任編輯︰梁浩碩