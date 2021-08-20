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美參議員促拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席

股市 00:27 2021/08/20

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美國共和黨參議員戴恩斯去信拜登，促拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席。（法新社資料圖片）

美國蒙大拿州（Montana）共和黨參議員戴恩斯(Steve Daines)周四在給總統拜登的一封信中說，拜登應該讓鮑威爾再執掌美國聯儲局四年，以建立對經濟復甦的信心，美國經濟仍面臨重大風險。

戴恩斯寫道：「在這個敏感時期更換最高領導層，可能會助長整個金融系統的不確定性，並破壞經濟復甦。」

他的這封信是參議院金融委員會成員首次正式要求鮑威爾連任。參議院金融委員會負責對聯儲局提名人進行投票，然後再由參議院全體成員審議。

白宮發言人沒有立即回應評論請求。

戴恩斯在信中指出，有一個穩定的人擔任聯儲局主席，將大大有助於為公眾提供信心，即國家的中央銀行已經準備好打擊任何阻礙全面和強勁復甦的潛在障礙。

拜登的顧問表示，拜登還沒有決定是否重新任命鮑威爾。

鮑威爾是前民主黨總統奧巴馬(Barack Obama)在2012年挑選的投資銀行家和律師，加入聯儲局理事會。鮑威爾在被時任總統、共和黨人特朗普（Donald Trump）提名擔任最高職務後，於2018年執掌美國聯儲局。

美媒：部分民主黨人反對 恐令鮑威爾無法連任

【美國聯儲局】鮑威爾任期下年2月屆滿　耶倫﹕將與拜登討論鮑威爾是否獲連任聯儲局主席

【美國縮表】鮑威爾：尚未確定變異病毒會否影響經濟復甦　美國服務業仍有數百萬人失業

編輯：李勝君

 

美股 美國共和黨 美國民主黨 拜登 奧巴馬 特朗普 美國聯儲局 鮑威爾 白宮

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