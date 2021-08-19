【名人入市】耀才證券葉茂林連番入市　逾2億買豪宅皇第

樓市氣氛持續向上，不少投資者對後市頗具信心，也紛紛買入物業。資本策略（00497）旗下尚家生活等發展的港島豪宅皇第最近錄成交個案，買家為耀才證券主席葉茂林。

據土地註冊處資料，皇第中層A室，實用面積2,848平方呎，屬3房間隔，連兩個車位，以逾2.056億元成交，實用呎價約72,196元。資料顯示，單位買家為YIP MOW LUM，料為耀才證券主席葉茂林。據悉，葉茂林支付樓價約4.25%（約874萬元）的稅款，即首置稅率。

翻查資料，葉茂林近期連番入市，他於6月以約2.1億元買入銅鑼灣怡和街46至54號地舖及地庫。

皇第示範單位

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