香港電腦節2021明閞鑼 各大展商各出奇招 紛推消費券優惠

闊別一年的香港電腦節將於明天(20日)起開鑼，由20日至23日一連4日於灣仔會展舉行。今屆展商數目約200間，在疫情緩和的情況下，大會及展商對參觀人流有信心，因此更租了30%展覽空間，佔地約800個展位，以應付原本會展下調入場人數至75%，即按書展的入場指引，期望今屆人流數字可與上屆持平，維持約60萬人次。

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與往年電腦節,一樣，各大展商均推出大減價優惠，例如每日限售10件的充電池套裝，原價199元、每日限售約10條的Type C接駁線。手提電腦公司Nexstgo將會有多項限量優惠，其高級銷售經理胡先生表示，每日限量一部賣出原價4590現減至1999的手提電腦，更有每日兩個199元的無線耳機，原價799元。他續指，每日會不定時推出500元快閃折扣，並針對消費券推出5000元以下的優惠定價，希望生意額可追平前年，但有見之前所舉辦的書展和美食展情況，預料入場人流只有過去約7成。

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活動亦有VR遊戲和電競區供市民試玩，電腦節票價為35元，若優先下載電腦節應用程式並登記為會員即可減10元。另外，早前已抽出300名會員，可優先進場，買滿300元可再以超級優惠價格購買電子產品。

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責任編輯：羅浩濂