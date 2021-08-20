【正視投資@iM網欄】淺談月供投資策略

筆者早前見環球股市波動，心血來潮看看個人強積金表現，尤幸今年仍錄得正回報，亦令筆者想起強積金是常見的月供投資方式，而其實股票及一般零售基金等同樣亦有月供投資選項。本期不妨談一下箇中需要留意的事項，包括選擇月供資產組合的要點等。

市面上以月供方式投資的資產，較常見的有股票及基金，其運作原理是在每月的特定時間，以固定的金額購買個別資產或資產組合，並作長線操作。月供模式可讓投資者在不同市況下，進行定期及定額投資，在資產價格低時購入較多單位，而當資產價格處於高位時，則購入較少單位，長遠而言可令所購買的資產組合價格「平均化」，避免因目標資產組合的短期波動而受到太大影響。

至於月供投資資產的重點，當然是揀選合適的資產組合。所謂合適，不外乎是指長線具升值潛力的資產組合，當中可以是個別股份、基金，或是股票及基金組合。儘管有關資產組合可能在短期內有較大波動，或受短期因素影響而處於低位，但只要長遠具升值潛力，或是派息較為穩定，如公用股或債券基金等，都可以成為合適的月供投資選項。

讀者或有疑問：選定目標組合後，應該從甚麼時候開始月供呢？或許不少人都認為待資產價格大幅下跌時開始月供會較為划算。但事實上，若在資產價格處於低位時開始月供，而資產價格隨後上升，對月供初期的回報確有較大影響，然而隨著時間推進，資產價格較少受短期市場波幅影響，初期低價入場的資產單位，對整體平均買入價的影響將逐漸被淡化，這主要是由於隨著買入的次數增加，月供的平均價格長遠而言會趨向整體資產價格的平均值，因此只要月供時間夠長，就不用過於介懷月供開始的時間。

此外，選擇月供投資產品時亦需留意各項費用對收益的影響，市面上月供投資計劃的交易手續費一般低於普通投資買賣，但也需要留意是否涉及其他額外收費，如股票的股息費及託管費等。月供始終涉及較長線的投資，即使是少許費用，長遠而言也可能會對回報造成較大程度影響，在選擇計劃時應貨比三家，對不同投資組合作出充分比較，從而揀選出最適合自己的一套方案。

月供投資尚有其他值得留意的策略，下期將繼續予以解說。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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