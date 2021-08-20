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【開市9點半】騰訊時隔近兩年再回購　段永平再買騰訊阿里　心瑋醫療首掛遇跌市

股市 06:45 2021/08/20

分享：

（1）因憂慮聯儲局年內收水，環球股市回調，加上監管風暴未完，港股繼續下挫。但騰訊 （00700） 趁股價下跌，時隔近22個月斥資近7,700萬元回購股份，而有「中國巴菲特」之稱的段永平，繼月初透露撈底騰訊後，貫徹其「再跌再買多些」的承諾，近日稱再買入了騰訊，而今次更指買入了阿里巴巴 （09988）

【騰訊回購】時隔近22個月　騰訊再斥資近7697萬元回購股份

【中國巴菲特】曾揚言「再跌再買多些」　段永平稱再買入騰訊阿里

即睇開市9點半重點：

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（2）環球大跌市之際，心瑋醫療 （06609） 今掛牌，受市況拖累，昨日暗盤曾潛水18%。此外，中電信今日A股上市。

【新股IPO】心瑋醫療6609暗盤曾跌最多18%　一手帳面最多蝕1310元

（3）嗶哩嗶哩bilibili  （09626） 公布業績，主席兼首席執行官陳睿指針對互聯網監管是全球趨勢，對行業依然樂觀，又指「更多的是自媒體討論，網上的人在討論」，未察覺有明顯變化。

【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成、用戶增38%至2.4億　齊勝市場預期　主席陳睿：不覺互聯網法規出現明顯變化（第二版）

【bilibili】嗶哩嗶哩引入Dolby Vision體驗　提升視頻畫質效果

（4）恒大 （03333） 傳正在與小米  （01810）  談判出售電動汽車部門的股份。

【恒大3333】傳中國恒大向小米出售電動汽車業務　兩公司暫未回覆

（5）人行及銀保監會約談恒大集團高管，恒大債價再急跌。

【恒大3333】人行及銀保監約談恒大集團高管　提出5要求　恒大美元債息見190厘

（6）中海油  （00883） 涉足新能源，董事長汪東進指正積極推動低碳轉型，2025年前新能源及新領域的投資額約比5%至10%。

【業績】中海油：密切關注政策改變以實現回A願望　「十四五」新能源投資額約5%至10%

（7）聯通  （00762）  純利按年增長21%，宣布上市以來首次派發中期股息，同時擬提高2021年度派息率。

【業績│電訊】聯通半年多賺21% 首派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率

（8）思摩爾國際  （06969） 在政策憂慮下仍交出理想業績。

【業績】思摩爾上半年經調整淨利增127.5%至29.75億人幣　毛利率達54.9% 

（9）挑戰HKTVmall？ TVB （00511） 加大涉足電商平台。

【電視廣播】TVB夥邵氏兄弟2億元購士多75%股權 無線電商業務規模料擴大逾4倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 ADR 嗶哩嗶哩—SW（09626） 新經濟股 心瑋醫療－B（06609） 騰訊控股（00700） 傳統經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 中國銀行保險監督管理委員會

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