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【OPPO預售】OPPO Reno6 及 Reno6 Pro預售　強調AI拍攝+快充電　售 3999及5699元 (附功能表)

科技 23:08 2021/08/19

分享：

OPPO Reno6 系列公布已一段時間，支援5G的 Reno6 及 Reno6 Pro 於8月19日在港預售。配置8GB+128GB 的 OPPO Reno6，備有星河藍及夜海黑兩色，建議零售價為港幣3,999元。配置12GB+256GB 的 OPPO Reno6 Pro，備有極光藍及暮光灰兩種顏色，建議零售價為港幣5,699元。 

Reno6(左二、右一) 及Reno6 Pro(左一、右二)分別採用4300mAh及4500mAh電池，並搭載 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，充電5分鐘夠用4小時。(梁巧恩攝)

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AI拍攝功能  即時分享相片
OPPO Reno6系列主打AI人像錄影，結合全新光斑人像錄影功能及色溫感測器，甚重視拍攝體驗。事實上，Reno6系列繼續強調AI錄影增強功能，更首度搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式下，都能識別主體，將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景。

一部智能手機的表現，軟硬件是否配合得宜，相當重要。如 Reno6 Pro 採用高通 Snapdragon 870 處理器及大面積感光元件，更適合在昏暗場景拍攝，且不易出現過熱情況。 

對於愛打機一族，Reno6系列獨有的全沉浸遊戲模式、彈出視窗通知和遊戲快速啟動等功能，可降低遊戲過程中的干擾。更透過HyperBoost 4.0 的AI穩幀技術，從系統、遊戲、應用這三個層面優化，智能地調動資源增加運行流暢度。 

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市佔全球排第四  攻港約年半
據調研公司statista最近發布的統計顯示，OPPO今年第二季的市佔為10.5%，相對於2015年首季的2.2%，市佔以倍增。品牌約年半前更在港成立辦事處，歸亞太區管理，香港新境科技有限公司總經理Penny Lau (下稱Penny)接受專訪時表示，會按步就班主攻中、高端市場。

香港新境科技有限公司總經理Penny Lau表示，一般用家都希望拍攝完畢即時分享至社交平台，故AI拍攝功能夠吸引力。(梁巧恩攝)

香港的智能手機市場成熟，且百花齊放，雲集全球著名品牌。Penny形容香港消費者有要求亦肯花費。OPPO攻港確實不算早，Penny指要突圍不能單賣性價比，要定位明確、在軟件上多下功夫，並迎合目標顧客的需求。如Reno6系列手機主力滿足消費者的社群使用需求，

Penny表示，近1年多香港遇上疫情，至今年6月疫情漸穩，就發力加強宣傳，包括在地鐡站內、巴士車身賣廣告，以及加強與媒體、銷售渠道的合作。

消費者重視體驗，單用口講有幾好是不夠的。

經過二個多月的宣傳，他坦言市場對品牌的認知度上升，但未來仍要在各通路上增加客戶體驗。他坦言香港市場較複雜，舉例4個電訊供應商的5G頻譜略有不同，產品需不時微調，才能保證發揮最好效能。

本報記者：梁巧恩

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