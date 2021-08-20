【ET開市直擊】跌市勿慌亂 恒指季檢尋寶吼位出擊（歡迎留言問股）

港股市場氣氛未明，恒生指數上日大跌550點，收報25316點。港股市況波動，投資者最緊要冷靜。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析最新投資部署。同場加映於恒指季檢股尋寶。

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