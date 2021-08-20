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【ET開市直擊】跌市勿慌亂 恒指季檢尋寶吼位出擊（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/20

分享：

港股市場氣氛未明，恒生指數上日大跌550點，收報25316點。港股市況波動，投資者最緊要冷靜。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析最新投資部署。同場加映於恒指季檢股尋寶。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：

重溫上日《ET開市直擊》（點擊收看）

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00：00 - 港股焦點速覽　
01：25 - 美股外圍市況速覽
03：17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報
04：28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀
07：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
08：38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六　後市如何分析
11：00 - 騰訊  （00700）  業績解讀
13：24 - 騰訊  （00700）  股價前景分析
17：46 - 吉利  （00175）  業績解讀＋股價前景分析
22：48 - 績優股推介：招商銀行  （03968）  
23：40 - 績優股推介：友邦  （01299）  
24：28 - 港股開市前市況速報
26：42 - ET個股推介：海豐國際  （01308）  
27：42 - 股票分析：建設銀行  （00939）  股價前景
29：02 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景
30：20 - 股票分析：港交所  （00388）  股價前景
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41：23 - 股票分析：長汽  （02333）  股價前景
42：48 - 股票分析：ASM太平洋  （00522）  股價前景
44：24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析
47：50 - 港股開市後市況速報
50：10 - 股票分析：金蝶國際  （00268）  股價前景
51：42 - 財經日誌提提你

 

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