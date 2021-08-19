【退休理財】疫情打亂各人生活 點解女士更受影響? 專家教你幾招增退休儲備方式

疫情打亂全球經濟及眾人生活，原來不少人的退休計劃也受影響，富達國際的調查發現，調查發現大部分地區的女性所擁有的退休儲備均較男性少，全球爆發疫情導致更多女性減少退休儲蓄，難以實現其退休目標。

富達訪問了香港、中國內地、台灣、日本、英國及德國六個市場的女性，調查於2021年1月7月至12日進行，調查地區包括英國、德國、中國內地、香港、台灣及日本，涵蓋一共12,038人，其中香港調查的受訪者包括1,097名18歲以上女性及909名18歲以上男性。

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調查發現不論從事什麼職業或自僱人士的女性，她們每月的退休金供款額均少於男性。這是因為她們沒有足夠資金用作退休儲蓄、不了解最佳的儲蓄方法，同時沒有時間理解，以致無法增加儲蓄。



調查亦發現，全球疫情大流行為女性帶來的影響比男性更大。31%的受訪女性表示過去 12 個月的儲蓄金額減少，相對26%受訪男性表示出現此情況。近五分之一（18%）的受訪女性直指受疫情影響，減少退休金供款。 而香港就有 34%的受訪女性指過去一年減少儲蓄，男女之間的退休儲備差距亦達 10%。儲蓄金額下降不僅是眼前的問題，這也為未來增加一些不確定因素。

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富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，新冠肺炎疫情的影響，在未來仍會維持一段較長的時間，短期的財務挑戰無疑存在，但更重要是謹記，不論未來的退休和生活方式如何，均需盡早為退休作儲蓄，因為用作投資的儲蓄資本，除本身能賺取利息及回報外，亦因再投資而帶來複息效應，滾存資金，以實現各種的退休目標及理想的生活模式。



富達國際也教大家如何準備退休儲備，包括盡量提升強積金供款額，可考慮透過自願性供款增加退休儲備，此外亦可考慮可扣稅自願性供款（TVC），每年最高可節省10,200元的稅款，省下來的稅項也可用於儲蓄或投資。持續增加額外供款，加上原有強積金內的投資回報，資金隨時間而複合增長，退休儲備亦因此而累積。



同時也可以追查被遺忘的強積金帳戶，當大家轉換工作時，可考慮整合強積金個人帳戶，將數個以前擁有的強積金帳戶合而為一，因為管控多個強積金帳戶較為困難，整合能減少管理強積金的時間及精力。

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記者：陳詠妍



