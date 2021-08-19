【新股IPO】心瑋醫療科技6609超購332倍 一手中籤率10% 上限定價

心瑋醫療科技（新上市編號：06609）將於明日(20日)掛牌，公司公布以招股上限171元定價，其招股價範圍介乎160元至171元，公開發售部份錄得超額認購332.14倍，經重新分配後，香港公開發售股數增至50%。以每手50股計，一手中籤率為10%；高盛及中金為聯席保薦人。

【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入，【見下頁】



此外，心瑋醫療是次上市引入了10名基石投資者，包括清池資本、博裕資本等，合共認購約300萬股股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約7.73%。

延伸閱讀：產品結構顯著提升 潤啤上半年多賺逾一倍 半日升近5%

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得淨額為10.15億元，其中約45.3%預期將分配至核心產品；約39.9%分配至管線內的其他在研產品；約4.8%用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；10%作營運資金及一般企業用途。

同場加映: 【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正