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【美股焦點】聯儲局考慮年底縮減買債規模 三大指數齊跌

股樓投資 22:37 2021/08/19

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聯儲局7月會議紀錄顯示，考慮年底縮減買債規模，拖累美股三大指數周四（19日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌231.76點及0.66%，報34,728.93點，標準普爾500指數跌27.82點及0.63%，報4,372.45點，納斯達克指數跌84.7點及0.58%，報14,441.21點。另外，美國最新公布首次申領失業救濟申請人數勝預期。

軟銀大手減持股份，貝殼找房（BEKE）跌11.11%、DoorDash（DASH）跌4.85%、台積電（TSM） 跌1.91%、優步（UBER）跌1.02%、Facebook（FB）跌0.47%。

嗶哩嗶哩（BILI）公佈第二季度業績，淨虧損較去年同期高，嗶哩嗶哩（BILI）跌5.95%。

同場加映: 【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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