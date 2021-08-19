為中秋提前作準備 月餅早鳥優惠一覧

距離中秋佳節還有約一個月時間，未知各位市民準備如何？各大月餅品牌早已嚴陣以待，推出早鳥優惠吸客。今期《理財智慧》搜羅各大月餅早鳥優惠，教路各位利用信用卡及酒店折扣購買，務求享盡各種優惠折扣。作為精明消費者又豈能錯過是次機會，一齊慳錢渡過愉快中秋節！

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信用卡篇：

DBS客戶購買Häagen-Dazs雪糕月餅禮券可享64折

持有DBS信用卡之客戶，在6月10日至8月17日期間於Häagen-Dazs專門店或網上商店購買雪糕月餅禮券，可享早鳥優惠64折。而在8月18日至9月20日期間購買則可享7折優惠。不過，優惠不能與Häagen-Dazs Club 會員折扣、現金券或其他優惠同時使用，並且不可兌換現金、禮券或其他產品，以及不適用於送貨服務。

使用Citibank信用卡購奇華月餅可享8折

使用Citi信用卡或Citibank Mastercard®扣賬卡於奇華餅家門市或網店購買月餅均可享有早鳥優惠。由7月5日至9月21日於奇華餅家門市購買正價奇華月餅或其禮券單一簽賬滿100元或以上，可享有8折優惠。另外，於分店購買正價奇華月餅或其禮券單一淨額簽賬滿500元或以上，亦可獲贈奇華60元臘腸優惠券一張。

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酒店篇

逸東軒推8折早鳥優惠

香港逸東酒店旗下逸東軒推出月餅禮盒，市民於8月31前經網上訂購更有8折早鳥優惠。逸東軒月餅禮盒有兩款選擇，分別是迷你奶皇迎月禮盒及金黃明月禮盒。迷你奶皇迎月禮盒一盒有6個蛋黃奶皇月餅，禮盒由398元折至318元。另外，還有新推出的金黃明月禮盒，一盒有4個雙黃白蓮蓉月餅，其禮盒由原價458元折至366元。

半島酒店推指定月餅禮盒低至9折優惠

位於尖沙咀梳士巴利道的半島酒店推出指定月餅禮盒9折優惠，市民只要於半島酒店的網店訂購「圓月歡暢」、「圓月歡欣」、「圓月喜慶」、「圓月喜樂」（6盒），即可享低至9折優惠。另外，購物滿2,000元或以上，可享免費香港島、九龍及新界送遞服務，但不包括東涌、離島、香港國際機場及其餘偏遠地區。

指定禮盒：

「圓月歡暢」(原價：1906元，折後，1788元)

「圓月歡欣」(原價：2064元，折後，1898元)

「圓月喜慶」(原價：2154元，折後，1998元)

「圓月喜樂」(原價：3828元，折後，3522元)

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以上內容節錄自《iMoney Focus》721期理財智慧。

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責任編輯：羅浩濂