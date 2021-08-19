【新股IPO】聯通762建議分拆車聯網附屬 智網科技在A股上市

中國聯通（00762）公布正考慮建議分拆智網科技於中國境內證券交易所獨立上市。智網科技現為聯通非全資附屬，專注於車聯網領域，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。

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智網科技於2019年成功完成混合所有制改革，引入包括一汽股權投資（天津）有限公司、東風資產管理有限公司、廣州盈越創業投資合夥企業（有限合夥）等在內的戰略投資者。根據智網科技未經上市審計的財務數據，智網科技去年全年營業收入約4.2億元人民幣，淨利潤約6,700萬元人民幣，截至2020年12月31日總資產約12.1億元人民幣。

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聯通又指，建議分拆將加快提升和釋放價值，分拆上市後，公司作爲智網科技公司的控股股東，將可得益於其價值提升和釋放等。

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記者：張以正